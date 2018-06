Zeitzeugen finden und befragen

Bruchsal.Für ein zweites Treffen der Geschichtswerkstatt lädt die Badische Landesbühne am Donnerstag, 19. Juli, um 19 Uhr ein. Viele Bürger haben bei dem ersten Treffen der Geschichtswerkstatt im April ihr Interesse an der Auseinandersetzung mit der Geschichte der Stadt Bruchsal bekundet, schreibt die Badische Landesbühne in einer Pressemitteilung.

Die Stadtgeschichte Bruchsals ist interessant

...

Sie sehen 24% der insgesamt 1651 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.06.2018