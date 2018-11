Zigarrendrehen wie in alten Zeiten

Waghäusel-Wiesental.Vor rund 150 Jahren ist die erste Zigarrenfabrik in Wiesental entstanden. Die Tabakverarbeitung im Ort veranlasste der Oftersheimer Zigarrenfabrikant Franz Nikolaus im „Jagdhaus“ an der B 36, wo er bis zu 25 Arbeiter beschäftigte. Von dem Zeitpunkt an bis zur Schließung der letzten Zigarrenfabrik in der Gemeinde vor 45 Jahren bot die Branche vielen Hunderten von Frauen, teils auch Männern,

...