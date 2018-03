Zigarrenräume neu sortiert

Anzeige

Waghäusel-Wiesental.Erfolge auf der ganzen Linie. Eine beeindruckende Bilanz legte der Vorsitzende des Heimatvereins Wiesental, Hans-Peter Hiltwein, in der Jahreshauptversammlung vor.

Erstaunen verursachten vor allem zwei Zahlen: Seit der Eröffnung des Heimatmuseums im alten Rathaus 1989 wurden dort knapp 25 000 Besucher registriert. In der 1984 eingerichteten Heimatstube an der Lerchenstraße waren es bislang rund 10 000 Personen, die das 1795 erbaute Wohnhaus im Einrichtungsstil um 1900 besichtigten.

In Sonderführungen und in zahlreichen Besuchen von Schulklassen komme das Interesse an der Orts- und Heimatgeschichte zum Ausdruck, betonte Hiltwein in seinem Rückblick. Sukzessive werde das Heimatmuseum erweitert und um neue Sehenswürdigkeiten ergänzt. „Ein alter Tante-Emma-Laden ist noch im Aufbau“, informierte der Vereinschef, der auf mehr als 50 Projekteinsätze 2017 im Museum verwies. Zu den wichtigsten Arbeiten zählten die Neu- und Umgestaltung des Dachgeschosses und die Optimierung der Zigarrenräume. Hier würdigte der Heimatverein besonders die Aufbauarbeit des verstorbenen Werkmeisters Rolf Mauk.