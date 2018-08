Zimmermannverletzt raus

Waghäusel-Kirrlach.Der Fußball-Verbandsligist FC Olympia Kirrlach hat, nach dem Sieg in Mannheim, das Spiel am vergangenen Samstag gegen den FC Zuzenhausen verdient mit 1:0 verloren. Der Gastgebeber aus dem Kraichgau behielt die Oberhand über das Spiel, auch dank des Siegtreffers von Christopher Wild in der 61. Minute.

Kirrlach fand gut in die Partie. Julian Vetter rückte auf und köpfte in der 12. Minute den Ball knapp über das Tor der Gastgeber. Zuzenhausen ließ sich zuhause im Kraichgau nicht bitten und nutzte die Möglichkeit zu einem Konter über Dominik Zuleger, der die Führung knapp verpasste. Durch einen eigenen groben Fehler in der Vorwärtsbewegung geriet die Elf des FC Olympia Kirrlach, mit Trainer Andreas Backmann, beinah in Rückstand. Die geringe Chancenverwertung der Zuzenhausener verhinderte jedoch vorerst die Führung des Spiels.

Die Chancen der Kirrlacher schwanden, als Stürmer Alexander Zimmermann verletzt ausgewechselt wurde (35.). Für ihn kam Dino Mujcic in die Partie. Eine gute Möglichkeit hatte Kevin Esswein, der den Ball aber dann doch knapp über das Tor des Zuzenhausener Keepers Lukas Bing lenkte.

Torhüter verhindert Schlimmeres

In der 61. Minute gelang Zuzenhausen der entscheidende und verdiente Siegtreffer. Christopher Wild hämmerte den Ball aus 18 Metern unhaltbar ins Tor.

Kirrlach war anschließend nicht mehr in der Lage, das Spiel zu drehen und konnte froh sein, dass sie die Partie nicht höher verloren hatten. Zuzenhausen hatte nämlich noch dreimal die Möglichkeit, zu erhöhen, und Kirrlach verdankte es dem Keeper Mario Miltner, dass es nach 90 Minuten bei einem 1:0 blieb. zg

