Zoll schützt Artenvielfalt

Karlsruhe.Weltweit sind heute rund 5600 wildlebende Tierarten und 30 000 Pflanzenarten vom Aussterben bedroht. Das schreibt das Hauptzollamt Karlsruhe gestern in einer Mitteilung. Zum Schutz dieser Tiere und Pflanzen sei bereits vor 45 Jahren ein internationales Abkommen „Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora“ (CITES) geschlossen worden. 1976 ist Deutschland diesem beigetreten, insgesamt sind es bis heute 182 Staaten.

Der deutsche Zoll überwacht nach eigenen Angaben zum Schutz von Fauna und Flora die Einhaltung der gesetzlichen Ein- und Ausfuhrregelungen im internationalen Warenverkehr. Artengeschützte Tiere und Pflanzen sowie daraus hergestellte Waren, die verbotswidrig oder ohne die erforderlichen Dokumente ein- oder ausgeführt werden, werden beschlagnahmt. 2016 haben Mitarbeiter des Zolls so 915 artengeschützte Tiere und Pflanzen eingezogen. Wenn Urlauber mit geschützten Arten einreisen wollen, kann gegen sie bei der Einreise ein Bußgeld verhängt werden. zg/nina

Info: Weitere Infos unter zoll.de, artenschutz-online.de