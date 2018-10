Zu Beginn mit neun Spielern

Rheinsheim.1968 war ein ereignisreiches Jahr für die Stadt: Die Reifenfabrik Goodyear fasst Fuß, das Richtfest für das Copernicus-Gymnasium wurde gefeiert – und der Tennisclub gegründet. Jetzt blickt der Verein auf ein halbes Jahrhundert zurück. Vor 50 Jahren machten sich in Rheinsheim einige Männer auf den Weg, den Rheinsheimer Tennisclub zu gründen. 1968, als es Tennisclubs nur in größeren Städten gab, war der neue RTC der dritte Tennisverein überhaupt, der sich im alten Kreis Bruchsal etablierte. Den Vorsitz übernahm Gründungsvater Theo Jäger. Gerade neun Tennisfreunde hoben hochmotiviert den neuen Verein aus der Taufe.

Damit war der Verein gegründet, aber es gab noch keine Tennisanlage. Das vom Rathaus angebotene Gelände gegenüber den Fußballplätzen, lehnte der Vorstand „als nicht praktikabel und unsicher“ ab. Doch schließlich fand sich ein geeignetes Gelände von knapp 2600 Quadratmetern.

Jetzt musste das Ackerland zu Tennisplätzen umgebaut werden. Bereits im Juli 1969 konnten auf zwei Plätzen die ersten Tennisbälle geschlagen werden. „In unserem kleinen Dorf war und ist dies eine wahre Pionierleistung für den Tennissport und verdient höchste Hochachtung“, betont der Vorsitzende Uwe Hormuth.

Zu den Vorsitzenden in den vergangenen 50 Jahren gehören Theo Jäger (bis 1978), Josef Rohrbacher, Paul Lillig und Ulrich Pfitzenmeier. Neun Jahre amtierte Peter Brecht, seit 1995 steht Uwe Hormuth an der Spitze. Die Jubiläumsfeier ist am heutigen Samstag, um 18 Uhr in der „VfR-Stuben“ in Rheinsheim. wr

