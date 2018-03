Zuckersilos werden 2019 abgerissen

Anzeige

Dieses Argument wollte CDU-Fraktionschef Uli Ross so nicht stehen lassen. „Sie hatten bis Ende des Jahres eine Vertragsverlängerung, wieso wurde die nicht genutzt?“, fragte er. Der Vertrag mit Vodafone für die Mobilfunkanlage auf den Silo-Türmen wurde zum Jahresende 2015 gekündigt. Mit der ordentlichen Fristeinhaltung wäre er zum Jahresende 2016 ausgelaufen, danach gab die Stadt dem Mobilfunkbetreiber eine Fristverlängerung bis Jahresende 2017. „Wieso haben Sie keine anderen Standorte gesucht?“, bohrte Ross weiter nach und sprach die Lösung auf Hochspannungsmasten an. Diese Lösung sei schwierig, hieß es seitens der Vodafone-Vertreter. So einfach sei es, nicht Standorte zu finden.

Telefonica geht nach Oberhausen

„Das ist eine aufwendige Geschichte“, sagte Staschenuk. Es sei kein einfacher Prozess Anlagen auf einem Hochspannnungsmasten zu verdoppeln. Er erinnerte an mögliche Blitzeinschläge. „Aber wir werden so schnell wie möglich eine Lösung finden“, sagte Martus. Für Telefonica-Vertreter Heideck war das mit den Masten kein Thema.

Er sprach im Anschluss im Rat. Sein Unternehmen wird einen bereits bestehenden Mast auf der Gemarkung Oberhausen ausbauen. Ansonsten schloss er sich aber den Argumenten seiner Vorredner der Mitbewerber-Firma an. Man brauche einfach mehr Zeit. Aber er zeigte auch die Bereitschaft einer vorzeitigen Vertragsauflösung seines Unternehmens auf.

Oberbürgermeister Walter Heiler glitt in der Debatte immer wieder die Wogen und meinte, deshalb habe man die Unternehmensvertreter ja in den Rat eingeladen, damit diese ihre Sichtweise darstellen könnten. Am Ende stand der mit großer Mehrheit beschlossene Kompromiss: Im Jahr 2019 muss der Abbau abgeschlossen sein und dann werden die Silos fallen. vk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.03.2018