Züge fallen ab 23 Uhr bis morgens aus

Bruhrain.Auf den Bahnstrecken um Graben-Neudorf werden Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik und eine Softwareanpassung auf einem elektronischen Stellwerk durchgeführt. Deshalb mus der Bahnbetrieb in der Nacht von Sonntag, 9., auf Montag, 10. Dezember von 23 bis 4.30 Uhr ruhen. Das schreibt die Deutsche Bahn AG in einer Pressemitteilung.

Strecke Mannheim – Graben-Neudorf – Karlsruhe RB2: Die zwei letzten Züge jeder Richtung werden zwischen Hockenheim und Karlsruhe Hauptbahnhof durch Busse ersetzt. Die Busse schließen jeweils in Hockenheim an die Züge an, so dass von Karlsruhe aus die Fahrt bis zu 70 Minuten früher angetreten werden muss. In Richtung Karlsruhe kommen die Fahrgäste entsprechend später an.

Strecke Bruchsal – Graben-Neudorf – Germersheim S33: Auch hier sind pro Richtung die letzten zwei Züge von der Sperrung betroffen und werden durch Busse ersetzt. Je nach Fahrplanlage kommen die Pendler im Ersatzbusverkehr bis zu 35 Minuten später am Zielbahnhof an. Fahrgäste sollen nach Angaben der Deutschen Bahn AG am Sonntagabend auf beiden Strecken, wenn möglich, die letzten durchgehenden Züge vor der Sperrung nehmen und sich über die baubedingten Veränderungen informieren. zg

Info: Den aktuellen Fahrplan gibt es unter www.waghaeusel.de

