Züge halten häufiger

Anzeige

Bruchsal.Zum Fahrplanwechsel im Juni 2019 wird mit der Abellio Rail Baden-Württemberg ein neues Verkehrsunternehmen auf der Strecke Bruchsal–Bretten–Mühlacker fahren. Wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung schreibt, sieht das Fahrplankonzept zwischen Bretten und Bruchsal in der Hauptverkehrszeit zwischen 5 und 9 Uhr sowie zwischen 12 und 19 Uhr einen Halbstundentakt mit Halt an jeder Haltestelle vor. Die Fahrten 6.58 Uhr und 7.27 Uhr ab Bretten Bahnhof werden durch den „fliegenden Heidelberger“ um 7.14 Uhr, der an den Haltepunkten Bruchsal Bahnhof, Bad Schönborn Kronau, Wiesloch-Walldorf und Heidelberg Hauptbahnhof in Richtung Heidelberg zwischen 7 Uhr und 19 Uhr sowie in Richtung Bretten zwischen 6 Uhr und 22 Uhr jeweils im Zweistundentakt hält.

Da das Land Baden-Württemberg, welches die Schienenverkehre bestellt, eine Bedienung nur für die Zeit zwischen 5 und 24 Uhr vorsieht, beschloss der Kreistag zusätzliche Fahrten zu bestellen, um für die Fahrgäste keine Verschlechterung herbeizuführen. Im Einzelnen sind dies täglich eine und am Wochenende zwei Fahrten nach 24 Uhr. Des Weiteren beschloss der Kreistag Taktlücken auf den Linien S31/S32 zwischen Ubstadt und Odenheim beziehungsweise Menzingen zu schließen und so das Angebot auf der Strecke Karlsruhe – Bruchsal zu ergänzen. zg