Zum 50. gibt’s eine große Gaudi

Seit rund 60 Jahren ist das Technische Hilfswerk täglich in Deutschland im Einsatz, um technische Hilfe zu leisten, angefangen bei Unglücken wie der Sturmflut in Hamburg und dem Grubenunglück von Lengede, die in den sechziger Jahren die Nation bewegten, über das Hochwasser an Elbe und Oder zur Jahrtausendwende bis hin zum Einsturz des Kölner Stadtarchivs.

Die Reparaturarbeiten nach der Sturmflut 1953 in den Niederlanden markieren den Beginn der Einsätze des THW im Ausland. Humanitäre Hilfsleistungen nach Dürreperioden, Bürgerkriege und Erdbeben in Afrika, Europa und Südamerika sowie in Südostasien nach der Tsunami-Katastrophe folgten.

„Blaue Engel“ taufte die französische Bevölkerung die Helfer des THW im Jahr 1999, als das THW nach Orkan „Lothar“ bei der Beseitigung der Schäden in Frankreich half.

Nach Hurrikan Katrina im Jahr 2005 leistete das THW zum ersten Mal in seiner Geschichte in den Vereinigten Staaten technische Hilfe. Das Erdbeben in Haiti war ein weiteres Kapitel der humanitären Hilfe im Ausland: Das THW versorgte die Bevölkerung mit Trinkwasser und unterstützte die Deutsche Botschaft bei der Koordinierung der deutschen Hilfsmaßnahmen.

Durch seine Hilfe im In- wie im Ausland leistet das THW einen Beitrag dazu, Not und Unglück zu lindern.

Mit rund 670 Ortsverbänden, 66 Regionalstellen, acht Landesverbänden, zwei Ausbildungszentren und einer THW-Leitung spannt das THW sein Sicherheitsnetz über ganz Deutschland. jsp