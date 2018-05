Zuschüsse für vier Projekte

Anzeige

Karlsruhe.Das Land Baden Württemberg fördert im Jahr 2018 114 kommunale Sportstättenbauprojekte mit Zuschüssen von rund 17,7 Millionen Euro. Darauf haben sich das Kultusministerium, die Regierungspräsidien, die kommunalen Landesverbände und die drei baden-württembergischen Sportbünde verständigt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im Raum Karlsruhe werden vier Projekte gefördert, allesamt in der Residenzstadt: die Sanierung der Sporthalle des Otto-Hahn-Gymnasiums (83 217 Euro), die Erneuerung des Sportbodens in der Sporthalle der Friedrich-Realschule (30 000 Euro), die Erneuerung der Prallwände in der Sporthalle der Friedrich-Realschule (27 000 Euro) sowie die Instandsetzung zweier Ballspielfelder bei der Oberwaldschule (48 300 Euro). beju/zg