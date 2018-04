Zwei Männer nach Kollision schwer verletzt

Anzeige

Mit der Seilwinde des Löschfahrzeuges wurde der Ford nach hinten weggezogen um einen Zugang zum Cabrio zu erhalten. Anschließend entfernten sie das Dach des Cabrios, um den Fahrer aus seinem Wrack zu retten. Der Cabrio-Fahrer und der Ford-Fahrer wurden beide schwer verletzt mit dem Notarzt in Kliniken gebracht. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzt und dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Karlsdorf-Neuthard war mit einem Rüstzug zur Personenrettung und zur Aufnahme von auslaufenden Kraftstoffen, mit etwa 30 Einsatzkräften vor Ort.

Die Polizei unterstützte mit mehreren Streifenwagen, dem Verkehrsunfalldienst und mehreren Polizeimotorrädern. Die Beamten vernahmen Zeugen und sicherten Spuren am Unfallort, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Die Polizei schätzt den Schaden auf 50 000 Euro. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und anschließende Reinigung bis 18 Uhr vollgesperrt werden. Der Verkehr wurde in Graben-Neudorf und an der Anschlussstelle bei Karlsdorf-Neuthard durch Motorradstreifen umgeleitet. pol

