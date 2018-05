Zwei Verletzte nach Kollision

Der Fahrer eines blauen VW Polo verliert auf der L602 bei Philippsburg-Huttenheim die Kontrolle und kracht mit seinem Fahrzeug in einen entgegenkommenden Ford Transit. © 7aktuell/Fabian Geier

Philippsburg.Bei einem frontalen Zusammenstoß auf der L602 zwischen Rußheim und Huttenheim haben sich zwei Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Fahrer eines blauen VW Polo am Montagabend die L602 von Philippsburg-Huttenheim in Richtung Dettenheim-Rußheim. Aufgrund der Straßenverhältnisse kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und geriet in den Grünstreifen. In der Folge

...

Sie sehen 39% der insgesamt 1024 Zeichen des Artikels

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.05.2018