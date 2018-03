Zwölf Helfer im Einsatz

Anzeige

Waghäusel-Kirrlach.„Wir werten dies als Zeichen der Anerkennung unserer ehrenamtlichen Arbeit“. Siegbert Schuhmacher freute sich über den Besuch von Waghäusels Oberbürgermeister Walter Heiler in den Räumen der Kirrlacher Tafel. Der Rathauschef informierte sich über die soziale Einrichtung und dankte den zwölf Helfern für ihre Arbeit. Anwesend war auch Ullrich Ellinghaus, der vor zwölf Jahren in Bruchsal den ersten Tafelladen in der Region gründete.

Der pensionierte Bäckermeister aus dem Stadtteil Waghäusel erinnerte sich an die damalige Begründung, die weniger mit der Bedürftigkeit der Menschen zu tun hatte. „Wir wollten vor allen Dingen verhindern, dass immer mehr Lebensmittel weggeworfen werden“, blickt Ellinghaus zurück. Zwei Jahre nach Bruchsal wurde in Kirrlach ein Tafelladen eröffnet, der im Vorjahr sein zehnjähriges Bestehen feiern konnte. Heute betreibt die Caritas Bruchsal Läden in Stutensee, Graben-Neudorf, Bad Schönborn und Philippsburg.

Sortiment erweitert

Auch das Sortiment hat sich im Laufe der Jahre erweitert. „Anfangs gab es nur Lebensmittel, heute werden auch Haushaltswaren und Kleider angeboten“, betont Ellinghaus. In Waghäusel haben etwa 100 Bedürftige die Berechtigung zum Einkaufen im Kirrlacher Tafelladen, der im Untergeschoss des Alfred-Delp-Hauses untergebracht ist. „Wir haben dienstags und donnerstags jeweils von 14 Uhr bis 14.45 Uhr geöffnet“, bestätigt Siegbert Schuhmacher, der ehrenamtliche Leiter. klu