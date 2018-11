Zwölfmal Kreativität

Oberhausen-Rheinhausen.Seit 46 Jahren besteht die „Künstlergilde“ Oberhausen. Seit Anfang an tritt sie dabei mit bemerkenswerten Ausstellungen an die Öffentlichkeit. Zwölf Künstler sind diesmal an Bord: Am Sonntag, 25. November, präsentiert die Mannschaft ihre neuesten Werke und Kreationen. „Alles Besonderheiten“, heißt es vielversprechend. Dabei handelt es sich nur um eine repräsentative Auswahl dessen, was 2018 so alles geschaffen wurde. Die Aussteller sind Claudia Deutsch, Birgit Federmann, Evelyne Fuchs, Andreas Rozworski, Holger Schneider, Katja Wittemann, Franz Albert, Jürgen Brühmüller und Angela Wörner. Hinzu kommen noch drei Jungkünstler: Noah Scheurer, Marina Schneider und Martin Schneider.

Kindergarten sorgt für Besucher

Die Ausstellung, die im Bürgerhaus „Wellensiek und Schalk“ stattfindet, hat von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mit einem breitgefächerten Angebot wartet die Gilde dabei auf. Vertreten sind diesmal alle Maltechniken und Stilrichtungen, Gemälde und auch Skulpturen.

Nach der Besichtigung der Werke können sich die Gäste im Foyer stärken. Dort wird der Kindergarten St. Marien Oberhausen Kaffee und Kuchen anbieten. Der Erlös kommt dem Kindergarten zugute. wr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.11.2018