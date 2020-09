Verlosung Buga

Die Bundesgartenschau-Gesellschaft bietet "MM"-Lesern die Chance, einen Blick hinter den Bauzaun zu werfen und die Entstehung dieses Großprojekts mit zu verfolgen. Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Bundesgartenschau-Gesellschaft, führt am Montag, 28. September um 17 Uhr über das Spinelli Gelände, erläutert vor Ort das Ausstellungskonzept und gibt exklusive Einblicke in die aktuelle bauliche Entwicklung des Areals. Wenn Sie dabei sein möchten, füllen Sie das untenstehende Gewinnspielformular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Einsendeschluss ist Freitag, der 25.09. um 13.00 Uhr. Die Teilnehmer werden per Losentscheid ermittelt und schriftlich oder telefonisch benachrichtigt. Viel Glück!

