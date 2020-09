Wir suchen die wahren Corona-Helden in Mannheim und der Region und laden diese ein in den Radio Regenbogen Harald Wohlfahrt Palazzo. Wer kennt jemanden, der Außergewöhnliches geleistet hat? Der immer zu Stelle war, wenn Hilfe gebraucht wurde? Der sich nie in den Vordergrund drängen würde, sondern einfach immer da ist? Wer hat mehr als ein bisschen Applaus verdient? Schlagen Sie uns Ihre/n persönlichen Corona-Helden über das untenstehende Gewinnspielformular vor. Neben Einzelpersonen können Sie auch eine Gruppe vorschlagen. Unter allen Einreichungen verlosen wir 100 Tickets zur Show und 4 Gänge-Menu im Spiegelzelt am 18.11.20. Einsendeschluss ist Sonntag, der 11.10.20. Sie werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt, ob Ihr Corona Held gewonnen hat. Viel Glück!