Datenschutzerklärung Morgentour

Für die Teilnahme an einer Morgentour werden die folgenden Daten von Ihnen erhoben:

Anrede, Nachname, Vorname, Strasse, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail, Abonnenten-Info

Bei Zahlung per Bankeinzug zusätzlich: Kontoinhaber, IBAN und BIC

Diese Daten sind für die Vertragsdurchführung erforderlich. Wir verarbeiten die genannten Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs.1 b) und c) DSGVO.

Sie haben das Recht, per Post an (Anschrift: Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH, Morgentour, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim) oder per Fax (0621/392-1426) oder per Mail (morgentour@mamo.de unentgeltlich Auskunft zu erhalten, welche Daten über Sie gespeichert sind und zu welchem Zweck die Speicherung erfolgt. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung und dem neuen BDSG.

Hinweis: Ein Löschen oder ein Widerspruch bzw. eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten kann zur Folge haben, dass Sie an der Morgentour nicht teilnehmen können.

Unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Christian Volkmer, erreichen Sie ebenfalls unter den genannten Kontaktdaten.

Es besteht ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.

Gem. Art. 6 der Datenschutzgrundverordnung ist die Verarbeitung von personenbezogenen Kundendaten grundsätzlich nur bis zur vollständigen Erfüllung eines Vertrags zulässig. Daher müssen wir Ihre personenbezogenen Daten wie Vorname, Name, Straße mit Hausnummer, PLZ, Ort, Telefonnummer, Geburtsdatum und Mailadresse grundsätzlich nach Beendigung bzw. nach Bezahlung der jeweiligen Morgentour löschen.

Um Ihnen die Anmeldung für künftige Morgentouren zu erleichtern, können Sie uns gerne Ihre Einwilligung erteilen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für den genannten Zweck bis zu Ihrem Widerruf weiter speichern.

Diese Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit per Post (Anschrift: Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH, Morgentour, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim) und/oder per Fax (0621/392-1426) und/oder per Mail (morgentour@mamo.de) widerrufen werden.