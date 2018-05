Datenschutzerklärung der Portale der Mediengruppe Dr. Haas GmbH







Die Internetportale der Mediengruppe Dr. Haas GmbH werden von der







Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH (Verantwortliche Stelle),

Dudenstraße 12-26,

68167 Mannheim,

vertreten durch den Sprecher der Geschäftsführung Herrn Dr. Björn Jansen

Telefon: 0621/392 2200

Fax: 0621/392 1400

Mail: kundenservice@mamo.de







(nachfolgend auch als "Wir" bezeichnet)

betrieben.

Zu diesen Portalen gehören das morgenweb (morgenweb.de), das fnweb (fnweb.de), der flirtmorgen (flirtmorgen.de), der immomorgen (immomorgen.de), der jobmorgen (www.jobmorgen.de), die Mediengruppe Dr. Haas GmbH (haas-medien.de), UBI BENE (ubibene.de) sowie abgehn! Berufsstart Rhein-Neckar (abgehn-berufsstart.de).

Wir messen dem Schutz Ihrer Privatsphäre höchste Bedeutung bei. Im Folgenden unterrichten wir Sie über die Erhebung und Verwendung Ihrer Daten und über die Ihnen zustehenden Rechte.







1. Erhebung von Daten und Rechtsgrundlage

a) Wir erheben bei der Nutzung unserer Portale von Ihnen personenbezogene Daten. Personenbezogene Daten sind beispielsweise Name (Vor- und Nachname), Anschrift oder E-Mail-Adresse.

b) Wir verarbeiten personenbezogene Daten grundsätzlich dann, wenn dies für die Bereitstellung eines Dienstes oder Angebotes erforderlich ist (Art. 6 Abs. (1) b) DSGVO). Eine darüber hinausgehende Nutzung erfolgt, wenn Sie in diese Nutzung eingewilligt haben (Art. 6 Abs. (1) a) DSGVO) oder zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. (1) c) DSGVO). Im Übrigen setzen wir innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. zur Analyse und Optimierung unserer Onlineangebote im Sinne von Art. 6 Abs. (1) f) DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von Drittanbietern ein, um deren Inhalte und Services, wie z.B. Videos oder Schriftarten einzubinden.

c) Ihre Einwilligung erfolgt entweder schriftlich oder durch aktives Anklicken einer entsprechenden Erklärung, wobei wir Sie über den Zweck der Datennutzung vollständig vorher aufklären. Ihre Einwilligung zur Erhebung und Verwendung von personenbezogenen Daten wird von uns protokolliert. Ein Widerruf ist gegenüber der vorgenannten verantwortlichen Stelle insbesondere unter kundenservice@mamo.de jederzeit möglich.

d) Personenbezogene Daten werden nur für die Zwecke, die zum Zeitpunkt ihrer Erhebung angegeben wurden, oder für sonstige Zwecke verwendet, die damit vereinbar und gesetzlich zulässig sind. Wir treffen angemessene Vorkehrungen, um die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der personenbezogenen Daten sicherzustellen.

e) Ihre Daten werden ausschließlich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes verarbeitet. Wir gewährleisten, dass alle gesetzlich erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzes sichergestellt sind. Wir messen dem Schutz Ihrer Privatsphäre höchste Bedeutung zu.







2. Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten

a) Ein Auftragsverarbeiter ist eine andere Stelle, die in unserem Auftrag personenbezogene Daten verarbeitet. Einige Dienste unserer Portale werden im Zusammenhang mit Kooperationspartnern angeboten; diese führen z.B. bei Gewinnspielen Gewinnausschüttungen für uns aus. Deshalb ist es bei Inanspruchnahme dieser Dienste durch Sie erforderlich, Ihre personenbezogenen Daten auch diesen Partnerunternehmen (Auftragnehmern) mitzuteilen. Auch in diesem Fall werden die Daten jedoch ausschließlich zur Durchführung des jeweiligen Dienstes genutzt, und zwar auch durch unsere Kooperationspartner.

b) Die Auftragsverarbeiter werden von uns nach den strengen Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung und des BDSG schriftlich verpflichtet und dürfen die Daten zu keinen anderen Zwecken weiterverwenden.

c) Wir werden in keinem Fall Ihre personenbezogenen Daten an Dritte verkaufen oder vermieten.







3. Der Besuch unserer Portale

a) Sie können unsere Portale grundsätzlich ohne Registrierung und ohne die Preisgabe personenbezogener Daten nutzen. Folgende Dienste erfordern hingegen eine vorherige Registrierung:



Sofern Sie monatlich fünf Plusartikel (MM+, SZ+, BA+, FN+) lesen möchten, ist eine Registrierung notwendig. Dabei werden folgende personenbezogene Daten gespeichert: Vor- und Nachname, E-Mail-Adresse, Benutzername und Passwort. Der Vor- und Nachname dient zur Identifizierung des Nutzers. Als Gegenleistung für den Abruf von Plusartikeln verpflichtet sich der Nutzer, die E-Mailadresse für die elektronische Bewerbung anzugeben.

Wenn Sie unseren Aboshop nutzen möchten, müssen Sie sich auf unserer Webseite registrieren. Hierbei werden die folgenden Daten für die Vertragsdurchführung erhoben: Vor- und Nachname, Anschrift, E-Mail-Adresse, Benutzername, Passwort, Geburtsdatum, Informationen zur beabsichtigten Zahlungsweise (Bank- und Kontodaten), Telefonnummer (freiwillige Angabe), Handynummer (freiwillige Angabe). Im Rahmen der Dienstleistungserbringung kann es darüber hinaus erforderlich sein Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur Erbringung der Dienstleistung einsetzen, wie z.B. Transportunternehmen, damit Ihnen die bestellte Ware ausgeliefert werden kann.

Um unser Kommentierungs- und Umfragetool nutzen zu können müssen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse registrieren. Die E-Mail-Adresse ist zur Identifizierung und zur Kontaktaufnahme notwendig.

Bei der Teilnahme an unseren Gewinnspielen werden grundsätzlich folgende Daten erhoben: Vor- und Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer (freiwillige Angabe), Handynummer (freiwillige Angabe). Diese Daten sind zur Durchführung des Gewinnspieles erforderlich. Im Rahmen der Durchführung eines Gewinnspiels kann es darüber hinaus erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an Kooperationspartner des Gewinnspieles weiterzugeben.

Für die Registrierung unseres Newsletters ist Ihre E-Mail-Adresse für durch die Durchführung dieses Dienstes erforderlich.

Für den Upload von Leserfotos ist die Angabe der E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme erforderlich. Um unsere Angebote über den Dienstleister WhatsBroadcast zu erhalten, ist die Angabe Ihrer Handynummer erforderlich. Mehr Informationen und die Datenschutzerklärung von WhatsBroadcast finden Sie unter https://www.whatsbroadcast.com/de/datenschutz/

b) Aus technischen Gründen, insbesondere zu eigenen Sicherheitszwecken, speichern unsere Server vorübergehend Ihre IP-Adresse. Wir verwenden die IP-Adresse Ihres Gerätes, welche Seiten Sie aufgerufen haben, sowie den Zeitpunkt und die Dauer Ihres Besuches.







4. Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken

a) Wir sind grundsätzlich berechtigt, die E-Mail-Adresse, die Sie im Zuge der Vertragsdurchführung angegeben haben, zur Direktwerbung für eigene, ähnliche Dienstleistungen zu nutzen.

b) Sofern Sie ausdrücklich eingewilligt haben, nutzen wir die uns überlassenen Daten auch zur Bewerbung unserer Angebote zum Zeitungsbezug per Telefon und/oder E-Mail.

c) Falls Sie jedoch keine Direktwerbung (mehr) erhalten möchten, können Sie dieser Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse/Telefonnummer jederzeit widersprechen. Ein Widerspruch ist gegenüber der vorgenannten verantwortlichen Stelle insbesondere unter kundenservice@mamo.de möglich.

d) Hiervon unabhängig können Sie sich an vielen Stellen für den Erhalt von Newslettern und/oder Werbung anmelden. In diesem Fall verwenden wir die von Ihnen angegebenen Kontaktdaten zu dem entsprechenden Zweck. Selbstverständlich ist die Abmeldung von Newslettern bzw. der Widerruf von Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft möglich. Jeder Newsletter enthält einen Link, der es ermöglicht, diesen direkt abzubestellen.

5. Verwendung von Cookies

a) Wenn Sie unsere Portale benutzen, verwenden wir Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Datenpakete, die unser Webserver an Ihren Browser sendet und auf der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden. Die Cookies können nur von dem Webserver, der sie vorher auch abgelegt hat, gelesen werden; sie enthalten Informationen darüber, welche Webseite Sie aufgerufen haben sowie den Zeitpunkt und die Dauer Ihres Besuches.

b) Dabei handelt es sich um Session- und permanente Cookies. Session-Cookies werden automatisch gelöscht, sobald Sie Ihren Browser schließen oder sich ausloggen. Sobald Sie einem permanenten Cookie zustimmen, bleibt dieser gespeichert und ermöglicht den Login beim nächsten Besuch automatisch.

c) Sie können den Einsatz von Cookies beeinflussen. Durch Ändern Ihrer Browser-Einstellungen (zumeist unter "Option" oder "Einstellungen" in den Menüs der Browser zu finden) haben Sie die Wahl, alle Cookies zu akzeptieren, beim Setzen eines Cookies informiert zu werden oder alle Cookies nicht anzunehmen. Wenn Sie sich entscheiden, unsere Cookies nicht anzunehmen, kann dies allerdings dazu führen, dass Sie manche Dienste unserer Portale nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.







6. Hinweise bei der Nutzung von Apps

a) Für die Nutzung der Digitalen Zeitung auf einem Endgerät mit dem Betriebssystem „iOS“ wird eine App benötigt, die kostenlos über den iTunes-Store oder den App-Store heruntergeladen werden kann. iTunes-Store und App-Store sind Produkte der Firma Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Für die Nutzung und das Herunterladen von Apps über den iTunes-Store und des App-Stores müssen gesondert die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Apple Inc. akzeptiert werden.

b) Für die Nutzung der Digitalen Zeitung auf einem Endgerät mit dem Betriebssystem „Android“ wird eine App benötigt, die kostenlos über den Google Playstore heruntergeladen werden kann. Der Google Playstore ist ein Produkt der Firma Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Für die Nutzung und das Herunterladen von Apps über den Google Playstore müssen gesondert die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Firma Google Inc. akzeptiert werden.

c) Sofern wir gemäß den anwendbaren Nutzungsbestimmungen der Drittanbieter, von denen Sie die App herunterladen (wie iTunes, Google etc.) Vertragspartner für den Erwerb der App werden, verarbeiten wir in dem zur Vertragserfüllung erforderlichen Umfang die Daten, die uns der Drittanbieter zur Verfügung stellt, z. B. Ihre Device ID, damit Sie die App auf Ihr mobiles Endgerät herunterladen können.

























7. Ihre Rechte

a) Sie haben jederzeit das Recht Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten zu verlangen. Darüber hinaus haben Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit.

b) Ein Löschen oder ein Widerspruch bzw. eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten kann zur Folge haben, dass Sie unsere Dienste nicht oder nur beschränkt nutzen können.







8. Datenschutzbeauftragter

Unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Christian Volkmer, erreichen Sie per Mail unter datenschutz@mamo.de, per Fax unter 0621/392-1600, oder postalisch unter Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH, Datenschutzbeauftragter, Dudenstraße 12-26, 68167 Mannheim.







9. Dauer der Speicherung

a) Die erhobenen personenbezogenen Daten werden grundsätzlich bis zum Vertragsende bzw. bis zu Ihrem Widerruf gespeichert, sofern keine Aufbewahrungsfrist oder ein berechtigtes Interesse eine längere Speicherdauer erforderlich macht.

b) Um unbefugten Zugriff auf Ihre Daten oder deren Weitergabe zu verhindern und eine ordnungsgemäße Verwendung der Daten zu gewährleisten, setzen wir angemessene und geeignete physische, technische und administrative Verfahren zum Schutz der von uns gesammelten und verarbeiteten Daten ein.







10. Details zu einzelnen Diensten

a) Nutzungsanalyse von Google Analytics

aa) Wir benutzen auf den Portalen Google Analytics. Das ist ein Webanalysedienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkaway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.

bb) Ihre IP-Adresse, mit der Ihr Computer identifizierbar ist, wird dabei gekürzt und somit anonymisiert. Dies geschieht auf Servern innerhalb der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraumes, noch vor der Übertragung an Google – nur ausnahmsweise, etwa bei technischen Problemen, wird unter Umständen Ihre IP-Adresse an einen Google-Server in den USA übertragen und dann dort gekürzt. In keinem Fall wird sie mit anderen Daten von Google zusammengeführt und ungenehmigt werden keine persönlichen Profile erstellt. Wir benutzen den Dienst, um unsere eigenen Werbekampagnen zu optimieren.

cc) Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite vollumfänglich nutzen können.

dd) Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem Link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen zu Google Analytics und Datenschutz). Sie können die Verwendung von Cookies zur Schaltung von Anzeigen deaktivieren, in dem Sie die Seite zur Deaktivierung von Google Werbung aufrufen.







b) Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens

aa) Wir nutzen auf den Portalen das "Skalierbare Zentrale Messverfahren" (SZM) der Fa. INFOnline ( https://www.infonline.de ) für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Nutzung unserer Angebote. Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die SZM- Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder einen Cookie mit der Kennung "ivwbox.de" oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Computers erstellt wird. Die vollständigen IP-Adressen werden in dem Verfahren nicht gespeichert und nur in anonymisierter Form verarbeitet. Die gekürzte IP-Adresse wird maximal 60 Tage gespeichert. Die Nutzungsdaten in Verbindung mit dem eindeutigen Identifier werden maximal 6 Monate gespeichert.

bb) Die Messung mittels des Messverfahrens SZMnG durch die INFOnline GmbH erfolgt mit berechtigtem Interesse nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Erstellung von Statistiken und die Bildung von Nutzerkategorien. Die Statistiken dienen dazu, die Nutzung unseres Angebots nachvollziehen und belegen zu können. Die Nutzerkategorien bilden die Grundlage für eine interessengerechte Ausrichtung von Werbemitteln bzw. Werbemaßnahmen. Zur Vermarktung dieser Webseite ist eine Nutzungsmessung, welche eine Vergleichbarkeit zu anderen Marktteilnehmern gewährleistet, unerlässlich. Unser berechtigtes Interesse ergibt sich aus der wirtschaftlichen Verwertbarkeit der sich aus den Statistiken und Nutzerkategorien ergebenden Erkenntnisse und dem Marktwert unserer Webseite -auch in direktem Vergleich mit Webseiten Dritter- der sich anhand der Statistiken ermitteln lässt.

cc) Die Reichweitenmessung wurde unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Ziel der Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität und die Anzahl der Nutzer einer Webseite statistisch zu bestimmen. Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre Identität bleibt immer geschützt. Sie erhalten über das System keine Werbung.

dd) Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW - www.ivw.eu ) sind oder an der Studie "internetfacts" der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF - www.agof.de ) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken monatlich von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (ag.ma - www.agma-mmc.de ), sowie der IVW veröffentlicht und können unter http://www.agof.de , http://www.agma-mmc.de und http://www.ivw.eu eingesehen werden. Neben der Veröffentlichung von Messdaten überprüft die IVW das SZM-Verfahren regelmäßig im Hinblick auf eine regel- und datenschutzkonforme Nutzung.

ee) Weitere Informationen zum SZM-Verfahren finden Sie auf der Webseite der INFOnline GmbH ( https://www.infonline.de ), die das SZM-Verfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der AGOF ( http://www.agof.de ) und der Datenschutzwebsite der IVW ( http://www.agof.de ). Sie können der Datenverarbeitung durch das SZM unter folgendem Link widersprechen: http://optout.iom.de







c) Linkpulse

Zur Live-Analyse verwenden wir das Analyseskript der Firma Linkpulse. Persönliche Informationen, die Sie eindeutig identifizieren könnten, werden zu keinem Zeitpunkt erfasst. Des Weiteren erfasst Linkpulse weder Ihren Browsertyp, noch werden über die Cookies personenbezogene Daten gespeichert oder erfasst. Linkpulse gibt keine erfassten Daten an Dritte weiter. Detaillierte Informationen zum Datenschutz bei Linkpulse finden Sie unter http://www.linkpulse.com/privacy .







d) Mouseflow

Wir verwenden das Webanalyse-Tool Mouseflow, um zufällig ausgewählte Besuche unserer Seite aufzuzeichnen. Mit Hilfe der stichprobenartigen Protokolle von Mausbewegungen und -klicks wollen wir Verbesserungspotentiale für die Bedienung der Seite identifizieren. Die gespeicherten Informationen sind nicht personenbezogen und werden nicht an andere weitergegeben. Mouseflow erfasst auch keine IP-Adressen. Unter https://mouseflow.de/opt-out/ können Sie den Einsatz von Mouseflow unterbinden.







e) Nutzungsbasierte Online-Werbung

Die Werbung auf dieser Webseite wird zum Teil durch die anonyme Erhebung und Verarbeitung Ihres Nutzungsverhaltens auf prognostizierte Interessen hin für Sie optimiert. Hierzu werden Cookies auf dem Rechner des Users gespeichert. Diese Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Users, lassen jedoch eine persönliche Identifikation des Users nicht zu.

Um Werbung für Sie anhand Ihrer Nutzungsinteressen zu optimieren, haben wir es folgenden Unternehmen gestattet, Nutzungsdaten zu erheben

• Ströer Digital Media GmbH, Kehrwieder 8-9, 20457 Hamburg weitere Informationen sowie die Möglichkeiten zur Deaktivierung finden Sie unter: https://www.stroeer.de/digitale-wer-bung/werbemedien/targeting-data/datenschutz.html .

• Traffective Traffective GmbH, Kastenbauerstrasse 2 , 81677 München. Weitere Informationen hierzu unter: https://traffective.com/nutzungsbasierte-online-werbung/

Nähere Informationen zu nutzungsbasierter Online-Werbung sowie die Möglichkeiten zur Deaktivierung nutzungsbasierter Online-Werbung finden Sie unter www.meine-cookies.org oder www.youronlinechoices.com .







f) Plista

Unsere Webseite wird durch eine vollautomatische Empfehlungs-Technologie der Firma plista GmbH, Torstraße 33, 10119 Berlin, unterstützt. Mit Hilfe dieser Technologie möchten wir die Benutzerfreundlichkeit unserer Webseite verbessern, indem wir Ihnen, unseren Besuchern, Artikel und Anzeigen empfehlen, die auf Ihre individuellen Interessen abgestimmt sind (sog. nutzungsbasierte Werbung). Um nutzungsbasierte Werbung ausspielen zu können, erhebt plista mittels Cookies auf allen Webseiten des plista Partnernetzwerks Informationen über das Nutzungsverhalten von Webseitenbesuchern (sog. Nutzungsdaten) und fasst diese mit einem von plista vergebenen zufälligen Identifizierungszeichen (sog. Cookie ID) zu pseudonymen Nutzungsprofilen zusammen. Nähere Informationen hierzu und zum Datenschutz von plista finden Sie unter https://www.plista.com/de/about/privacy/ . Selbstverständlich steht es Ihnen jederzeit frei, nutzungsbasierte Werbung von plista zu deaktivieren, indem Sie unter https://www.plista.com/de/about/opt-out Ihr Opt-Out erklären.







g) nugg.ad

Dieser Dienst analysiert das Nutzungsverhalten in Ihrem Internet-Browser, um Ihnen individualisierte Anzeigen zu präsentieren. Deutsche Datenschutzstandards werden beachtet und alle Nutzungs- und Cookie-Daten anonymisiert. Sie können die Datenverarbeitung unter dem Link https://www.nugg.ad/de/datenschutz/consumer.html unterbinden (Link links unten auf der nugg.ad-Seite), indem Sie ein Opt-out-Cookie installieren.







h) Google AdSense

Unsere Internetseite verwendet Google AdSense. Dies ist ein Dienst der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, mit dem Werbeanzeigen auf Internetseiten eingebunden werden können. Google AdSense verwendet sogenannte Cookies. Die Cookies sind Dateien. Durch die Speicherung der Cookies auf Ihrem Computer kann Google Ihre Benutzung unserer Internetseite analysieren. Bei Google AdSense werden zudem auch sogenannte Web Beacons verwendet. Das sind nicht sichtbare Grafiken. Damit kann Google Informationen, wie z.B. die Klicks auf unsere Internetseite oder den Verkehr auf unseren Seiten, analysieren.

Die genannten Informationen, Ihre IP-Adresse und die Auslieferung von Werbeformaten werden an die Google-Server in den USA übermittelt und von diesen gespeichert. Diese gesamten Informationen wird Google möglicherweise an Dritte weitergeben, wenn dies von Gesetzes wegen gefordert ist oder für den Fall, dass Dritte von Google beauftragt werden, diese Datenverarbeitung vorzunehmen. Keinesfalls wird Google jedoch Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google verknüpfen.

Sie haben die Möglichkeit zu verhindern, dass die genannten Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu müssen Sie an Ihrem Internetbrowser eine dementsprechende Einstellung vornehmen. Allerdings besteht dann die Möglichkeit, dass unsere Internetseite für Sie nur eingeschränkt nutzbar ist.







i) Remarketing mit Google AdWords

Um auf unsere Angebote aufmerksam zu machen, schalten wir Google-Adwords-Anzeigen und nutzen das Google Dynamic Remarketing. Wir können dabei Anzeigen mit Suchbegriffen kombinieren oder mit individuellen Anzeigen Werbung für Produkte und Dienstleistungen machen, die Sie sich auf unserer Seite angesehen haben. Mit AdWords-Remarketing-Listen können wir generell Suchanzeigenkampagnen optimieren, wenn Sie unsere Seite schon einmal besucht haben. Für solche interessensbezogene Werbung analysiert Google Ihr Nutzerverhalten mit Cookies, die beim Klick auf Anzeigen oder dem Besuch unserer Website gesetzt werden. Die Statistiken, die uns Google bereitstellt, beinhalten die Zahl der Nutzer, die auf eine unserer Anzeigen geklickt haben, und zeigen, auf welche unserer Seiten Sie weitergeleitet wurden. Außerdem können wir Sie gezielter ansprechen, wenn Sie schon auf unserer Webseite waren — mehr Informationen dazu finden Sie auch in den Hinweisen zu Website-Statistiken und in den Datenschutzbestimmungen von Google ( https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ ). Die Informationen werden nur für statistische Analysen zur Anzeigenoptimierung genutzt. Wir können Sie damit nicht persönlich identifizieren, aber zum Beispiel nachvollziehen, bei welchen Suchbegriffen besonders oft auf Anzeigen geklickt wurde und welche Anzeigen etwa zum Kauf eines Abos führen. Sie können diese Technik unterbinden, indem Sie den Einsatz von Cookies über die Einstellungen Ihres Browsers unterbinden (unter https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=de ) sowie interessensbezogene Anzeigen auf Google deaktiviert ( https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de ) oder Cookies von Werbeanbietern mit Hilfe der jeweiligen Deaktivierungshilfe der Netzwerk-Werbeinitiative deaktivieren. Wir und Google bekommen dann nur noch die statistische Information, wie viele Nutzer wann eine Seite besucht haben. Dies ist nur durch entsprechende Browser-Erweiterungen zu unterbinden.







j) Taboola Inc., London

Zur Erhöhung der Attraktivität, Inhalt und Funktionalität der Webseite setzen wir auf unserer Webseite Technologien der Taboola Inc., London (Oneustonsq, 40 Melton Street, 13th Floor, London, NW1 2FD) ein. Dies ermöglicht es, Ihnen zu Ihren persönlichen Interessen passende Inhalte zu empfehlen und so unser Angebot individuell für Sie zu gestalten. Taboola ermittelt über Cookies, welche Webseiten Sie häufig besuchen und wie Sie sich auf unserer Webseite bewegen. Hierzu werden gerätebezogene Daten sowie Protokolldaten erhoben und Nutzungsprofile bei Verwendung von Pseudonymen erzeugt. Diese Nutzungsprofile werden nicht mit Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt und lassen keine Rückschlüsse auf Ihre persönlichen Daten zu. Ihre IP-Adresse zum Beispiel wird dabei gekürzt an Taboola übertragen. Nähere Informationen zu Taboola finden Sie unter www.taboola.com/pri-vacy-policy . Eine Möglichkeit zur Deaktivierung des Dienstes finden sie auf der Webseite der Digital Advertising Alliance unter http://www.aboutads.info/choices/ . Sie können die Speicherung von Cookies auch durch eine entsprechende Einstellung in Ihrer Browser-Software verhindern.







k) Brightcove Inc., Boston

Brightcove ist ein führender globaler Anbieter von Clouddiensten für Videos. Die Brightcove-Technologien werden unter anderem eingesetzt, um Ihnen auf Ihre persönlichen Interessen ausgerichtete Videos zu empfehlen und die Zugriffe der Nutzer auf den bereitgestellten Videocontent zu analysieren, um so die Attraktivität und Funktionalität der Webseite zu verbessern. Hierzu verwendet Brightcove Cookies und erhebt gerätebezogene Daten (z.B. Browserinformationen), unter anderem auch die IP-Adressen der Nutzer, die auf den bereit-gestellten Videocontent zugreifen. Diese werden unmittelbar nach Abruf pseudonymisiert und nicht personalisiert gespeichert. Personenbezogene Daten der Nutzer werden von Brightcove grundsätzlich nicht gespeichert. Sollten Sie Videos über E-Mail mit Ihren Freunden teilen, werden die so von Ihnen mitgeteilten und gespeicherten E-Mail-Adressen automatisch wieder gelöscht.

Nähere Informationen zu Brightcove und die Möglichkeit zur Deaktivierung des Einsatzes von Brightcove finden Sie unter

http://support.brightcove.com/en/video-cloud/docs/video-cloud-player-cookies

http://support.brightcove.com/en/video-cloud/docs/disabling-video-cloud-cookies-user-basis

Alternativ können Sie ebenso die Anbieter übergreifende Webseite

http://www.meine-cookies-org nutzen.

Dort können Sie ferner auswählen, ob Sie Cookies des jeweiligen Anbieters zulassen wollen oder nicht. Wie dies im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte den dortigen Hinweisen und Anweisungen.







l) Google Fonts

Wir binden die Schriftarten („Google Fonts“) des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/ , Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated .





































11. Social Media

a) Datenschutzerklärung für die Nutzung von Facebook-Plugins (Like-Button)

Auf unseren Internetseiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook eingebunden welches von der Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland betrieben wird. Die Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo.

Wenn Sie eine unserer Seiten besuchen, die ein solches Plugin enthält, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Internet-Seite besucht haben. Wenn Sie bei Facebook eingeloggt sind, kann Facebook den Besuch Ihrem Facebook-Konto zuordnen.

Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel auf den „Gefällt mir“ – Button klicken oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information von Ihrem Browser direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert.

Da diese Übertragung direkt verläuft, erhalten wir keine Kenntnis von den übermittelten Daten. Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung durch Facebook, die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook unter http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php







b) Twitter

Wir haben auch einige Twitter-Konten. Twitter ist ein Microblogging-Dienst des amerikanischen Unternehmens Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107). Wenn Sie selber Twitter aktiv nutzen und einen Tweet veröffentlichen, können wir ihn ebenfalls sehen, wenn Sie ihn jedermann zugänglich gemacht haben oder wenn wir Ihnen über Twitter folgen. Ebenfalls können wir Ihre Angaben auf Twitter sehen, wenn Onlinedienste Ihren Tweets folgen. Einzelheiten zur Verarbeitung der Daten bei Twitter und den Sichtbarkeitseinstellungen entnehmen Sie bitte den Datenschutzbedingungen unter https://twitter.com/de/privacy







c) Instagram

Innerhalb unseres Onlineangebotes können Funktionen und Inhalte des Dienstes Instagram eingebunden, angeboten durch die Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer ihr Gefallen betreffend die Inhalte kundtun, den Verfassern der Inhalte oder unsere Beiträge abonnieren können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Instagram sind, kann Instagram den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Datenschutzerklärung von Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/













d) Google +

Uns finden Sie auch in dem sozialen Netzwerk Google+, das von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, betrieben wird. Welche Daten wir aus Ihrem Google+-Profil sehen können, lässt sich individuell in Ihren Privatsphäreeinstellungen einstellen. Insbesondere können Sie entscheiden, in welchen Kreis Sie den Onlinedienst hinzufügen möchten. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unter https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .







11. Allgemeines

a) Diese Datenschutzerklärung wird laufend angepasst, Änderungen werden auf dieser Seite rechtzeitig bekannt gegeben. Um sich über den aktuellen Stand zu informieren, sollten Sie diese Seite immer wieder aufrufen.

b) Es besteht ein Beschwerderecht bei dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart.







Mannheim, den 01. Mai 2018