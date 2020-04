© Pfitzenmeier

Lars Rettig ist B. A. Fitnessökonom i. A., Rehasport-Übungsleiter für Orthopädie und als Dualer Student im Medifit Schwetzingen als Rehasport-Beauftragter im Einsatz.

„You get what you give“ – du bekommst das, was du einbringst, gibt er als Motivation für die Körperertüchtigung weiter.