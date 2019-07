1,0 für Maidi Unrath und Jana Marie Knandel

Adelsheim.Am EBG erhielten zahlreiche Abiturienten für ihre Leistungen ein Lob (Gesamtschnitt: 1,6 bis 2,0) oder einen Preis.

Lob: Sarah Leitz, Waldmühlbach, 1,6; Kim Lara Schinko, Oberkessach, 1,7; Katharina Lang, Auerbach, 1,7; Samuel Spiecker, Mosbach, 1,7; Lea Johanna Püringer, Adelsheim, 1,7; Noelle Storz, Adelsheim, 1,8; Lea Steiger, Widdern, 1,9; Morgane Vogelmann, Jagsthausen, 1,9; Sabina Andreea Grigore, Oberkessach, 1,9; Julia Riehle, Wemmershof, 1,9; Armin König, Seckach, 1,9; Dominik Schneider, Schlierstadt, 1,9.

Preis: für sehr gute Leistungen in Englisch: Sabina Andreea Grigore, Oberkessach; Lea Johanna Püringer, Adelsheim; Jane-Lee Fromm, Hollerbach.

Preis: von Gesellschaft Chemiker für bestes Abitur in Chemie: Lea Steiger, Widdern.

Preis: für sehr gute Leistungen in Mathematik: Kim Lara Schinko, Oberkessach.

Werner-Stober-Stiftung Preis Musik: Morgane Vogelmann, Jagsthausen.

Werner-Stober-Stiftung Preis Musik und Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Musik: Dominik Schneider, Schlierstadt.

Preis: für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur: 1,5 Pauline Heck, Billigheim; 1,4 Selina Graßinger, Altheim.

Preis: für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur (1,4) und für sehr gute Leistungen in Ethik: Emil Gäckle, Elztal.

Preis: für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur: 1,4 Katharina Diehm, Hollerbach.

Preis: für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur (1,2), für sehr gute Leistungen in Biologie und in Bildende Kunst: Anna Banschbach, Buchen.

Preis: für sehr gute Gesamtleistungen im Abitur (1,1), für sehr gute Leistungen in Deutsch, Scheffel-Preis für besondere Leistungen in Deutsch, Preis für sehr gute Leistungen in Biologie: Philipp Sommer, Unterschefflenz.

Preis: für bestes Abitur (1,0); Preis von Gesellschaft Chemiker für bestes Abitur in Chemie; Preis für sehr gute Leistungen in Physik, Buchpreis und einjährige kostenlose Mitgliedschaft der DPhG für sehr gute Leistung in Physik; Preise für sehr gute Leistungen in Französisch und in Mathematik: Jana Marie Knandel, Roigheim.

Preis: für bestes Abitur (1,0); Preis von Gesellschaft Chemiker für bestes Abitur in Chemie; Preis von Otto Dix Förderverein für sehr gute Leistungen in Bildende Kunst; Preis vom EBG für sehr gute Leistungen in Bildende Kunst, einjährige kostenlose Mitgliedschaft der DPhG für sehr gute Leistungen in Physik; Preise vom EBG für sehr gute Leistungen in Englisch und in Mathematik: Maidi Unrath, Osterburken.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.07.2019