13 000 Euro Schaden verursacht

Adelsheim.Wegen eines Fußgängers, der am Montag gegen 13.25 Uhr auf der Straße zwischen Sennfeld und Roigheim am Fahrbahnrand lief, musste ein Lkw-Fahrer, der in die gleiche Richtung fuhr, abbremsen. Ein dahinter fahrender Audi-Fahrer erkannte die Situation und bremste, setzte dann aber zum Überholen des Lastwagens an. Als sich der 44-Jährige in Höhe des Lkw befand, scherte der 42-jährige Lastwagenfahrer ebenfalls zum Überholen des Fußgängers aus. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge und zu einem Schaden von insgesamt 13 000 Euro.

Beide Fahrer müssen nun mit einer Anzeige rechnen, da ein Überholen nur erlaubt ist, wenn eine Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist.

