152 Beschäftigte bangen um ihren Job

Für die 152 Beschäftigten der Josef Schimmel GmbH in Adelsheim gibt es keine Ruhe. Wieder musste das Unternehmen einen Insolvenzantrag stellen.

Adelsheim. „Die Löhne im April wurden noch ausbezahlt“, erklärt der Gewerkschaftssekretär der IG Metall, Harald Gans, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Für Mai, Juni und Juli werde dann Insolvenzausfallgeld bezahlt. Wieder einmal bangen die Mitarbeiter der Firma um ihren Job.

Dabei war doch gerade etwas Ruhe eingekehrt um die Josef Schimmel GmbH in Adelsheim, die sich auf Filter- und Drehtechnik spezialisiert hat und auch Automobilzulieferer ist.

Ein Blick zurück

Immer wieder geriet die Josef Schimmel GmbH vor dem Jahr 2016 in die Schlagzeilen. Damals leitete Dr. Osenberg als Geschäftsführer das Unternehmen und die IG Metall schaltete sich mehrfach ein, weil sie die Rechte der Arbeitnehmer nicht gewahrt sah.

Von der Automobilkrise blieb schließlich auch die Josef Schimmel GmbH nicht verschont. Nach starken Umsatzeinbrüchen versuchte man, mit Personalabbau gegenzusteuern und reduzierte die Mitarbeiter von ehemals 250 auf 150.

Trotz dieser Bemühungen konnte die Insolvenz im Jahr 2016 nicht mehr abgewendet werden. Kurze Zeit später schied der streitbare Geschäftsführer Dr. Osenberg aus und das Unternehmen wurde von Lafayette Industriebeteiligungen übernommen. Die Geschäftsleitung übernahm Matthias Roos. Damit kam die Schimmel GmbH in ruhigere Fahrwasser.

Dr. Renald Metoja von der Anwaltskanzlei Eisner aus Lauda-Königshofen wurde jetzt zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Der inzwischen abberufene Geschäftsführer Matthias Roos hat vor einigen Tagen den Insolvenzantrag gestellt.

Als Grund dafür werden Umsatzeinbrüche im siebenstelligen Bereich genannt. In dieser Phase habe man es versäumt, die Kosten anzupassen und sei in die Zahlungsunfähigkeit geschlittert.

Weichen für die Zukunft gestellt

Von Seiten der Insolvenzverwaltung habe man jetzt im Gespräch mit dem neuen von Lafayette bestellten Geschäftsführer Jens Kuderer die Weichen für die nächste Zukunft gestellt. Sichergestellt habe man vor allem eine Vorfinanzierung, damit die Beschäftigten für Mai, Juni und Juli ihr Insolvenzausfallgeld erhalten, so Metoja.

„Im Moment wird geprüft, welche Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Produktion langfristig zu sichern“, erklärt er gegenüber den FN.

Daneben habe man auch die Basis für die laufende Produktion geschaffen. Allerdings könne das nicht alles sein. So forsche man weiter nach den Ursachen, warum die Schimmel GmbH zum wiederholten Mal in die finanzielle Schieflage geraten sei. „Wenn nun vom Gericht eine Insolvenz in Eigenverwaltung angeordnet wird, bleibt Lafayette Eigentümer. Ansonsten muss ein Investor gefunden werden“, wissen Harald Gans von der IG Metall und der Insolvenzverwalter, Dr. Metoja, der weiter erklärt, dass zurzeit über die Eigenart des Verfahrens entschieden werde.

Keine Stellungnahme

Vom neuen Geschäftsführer Jens Kuderer lag bis Redaktionsschluss noch keine Stellungnahme vor.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.05.2019