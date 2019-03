333 Euro kommen den Kindern zugute

Sennfeld.Die katholische Gemeinde Sennfeld feierte am 17. März das Patrozinium von St. Josef. Das Programm begann mit einem Gottesdienst, der musikalisch vom katholischen Kirchenchor Adelsheim umrahmt wurde.

In der Predigt schilderte Pfarrer Martin Drathschmidt, wie unterschiedlich der Mann an Marias Seite wahrgenommen werden könne: Von der unscheinbaren, auf das Jesuskind blickenden Gestalt in der Krippe bis hin zum Ziehvater von Jesus Christus, der aufmerksam für die Zeichen Gottes war und somit ein Vorbild im Glauben wurde.

Auch Jutta Egge, die Sprecherin des Gemeindeteams, erläuterte im Anschluss an die Feier die Rolle des Josefs von Nazareth, dass dieser mitunter auch der Schutzpatron von Kindern und Jugendlichen ist, und dass dies zu der Überlegung geführt habe, den Erlös des Konzertes „Sankt Josef singt – Lieder zum Advent“ Kindern zu Gute kommen zu lassen.

Im Turnverein Sennfeld, vertreten durch Elisabeth Baier und Linda Bauer, fand das Gemeindeteam Sennfeld den entsprechenden Partner. Mittlerweile konnten 333 Euro übergeben werden.

Nach der Eucharistiefeier konnten sich alle beim gemeinsamen Mittagstisch im Pfarrsaal stärken.

Auch das Kuchenbuffet ermöglichte ein angenehmes Beisammensein.

