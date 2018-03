35 Bläser trafen sich zu einem Workshop

Anzeige

Atem- und Dehnübungen

Der Referent freute sich, dass so viele Bläser aus den Posaunenchören Sachsenflur-Königshofen, Buch, Wenkheim-Tauberbischofsheim, Adelsheim-Rosenberg, Neunstetten und Brehmen zu diesem eintägigen Workshop angereist waren. Zunächst standen Atem- und Dehnübungen auf dem Programm.

Es folgten mit dem Mundstück, bevor es nach verschiedenen Einblasübungen an die Instrumente und an die Partituren ging. Das von den Musiker selbst ausgewählte Repertoire reichte vom klassischen Choral über verswingte Volkslieder, Spirutuals und Gospels bis hin zu bekannten und beliebten Melodien aus der Film- und Musicalszene. Mit großer Begeisterung beteiligten sich die Musiker im Alter von zehn bis 70 Jahren an dem ganztägigen Workshop, bevor sie nach einem gemütlichen Beisammensein den Heimweg antraten. Bild: Jürgen Häfner

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.02.2018