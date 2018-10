40-jähriges Bestehen wirft Schatten voraus

Jahr für Jahr begeistern die Konzerte des aktuell 53 Mitglieder zählenden Fränkischen Madrigalchors Adelsheim Freunde anspruchsvoller Chorgesänge.

Adelsheim. Sowohl das Frühlingskonzert in der Evangelischen Stadtkirche, bei dem neben dem Chor auch immer wieder Gesangssolisten und instrumentale Solobeiträge zu hören sind, als auch der meist in St. Marien abgehaltene Konzertabend im Spätjahr haben einen festen Platz in vielen Kalendern.

Alles begann vor 40 Jahren, wie die FN im Gespräch mit dem Vorsitzenden Günter Bauer und Chorleiter Dieter Kaiser erfahren haben. Im Hinblick auf die 1200-Jahr-Feier der Stadt Adelsheim 1979 wurde die Gründung des Chors am 4. Oktober 1978 im Bürgersaal des Adelsheimer Rathauses unter Leitung des damaligen Bürgermeisters und heutigen Chorvorsitzenden Günter Bauer beschlossen; die eigentliche Gründung erfolgte 1979.

Für die musikalische Leistung war Professor Erich Werner zuständig; nach dessen Tod 2004 übernahm Dieter Kaiser, einst Schüler Werners in Adelsheim, die Chorleitung. „Damit war der Fortbestand zunächst gesichert. Jetzt stehen wir vor dem 40-jährigen Bestehen“, freut er sich.

Die musikalische Ausrichtung des Chors ist vielseitig: „Beim Namen ‚Madrigalchor’ denkt man möglicherweise zunächst an die A-cappella-Chorliteratur des 15. bis 17. Jahrhunderts“, räumt Kaiser ein.

Das jedoch trifft nur bedingt zu: „Sehr gern und mit Hingabe singen wir auch A-cappella-Sätze aus unterschiedlichsten Epochen, aber das Hauptaugenmerk gilt den großen Werken der Chorliteratur“, lässt er wissen und verweist auf einige aufgeführte Werke dieser Art wie Bachs „Magnificat“, das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn oder den „Lobgesang“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Das bedingt regelmäßige Proben: „Einmal pro Woche trifft sich der Chor im Sennfelder Rathaus, wobei vor größeren Aufführungen musikalisch sehr wichtige Probe-Wochenenden dazu kommen“, erklärt Dieter Kaiser.

Er bezeichnet die Chorstücke als „geniale Meisterwerke“, denen man bei den Proben gemeinsam auf den Grund gehe, um die Intentionen des Komponisten auf sich wirken zu lassen.

„Das Schönste daran ist aber die Wiedergabe eines solchen Werks in einem Konzert, wo es seine Faszination auf alle Beteiligten und die Zuhörer entfaltet“, fügt er begeistert an.

Wie in jedem Verein fallen auch organisatorische Arbeiten an, die meist nach den Proben in kurzen Sitzungen besprochen werden. Vorsitzender Günter Bauer wird von seinem Stellvertreter Matthias Ehrenfried (Götzingen), Schriftführerin Regina Rein (Roigheim), Rechnungsführer und Kassenwart Bernhard Heinzmann (Walldürn) sowie den Beisitzerinnen Rosemarie Knoth und Katharina Müller unterstützt. Als Dirigent gehört auch Dieter Kaiser dem Vorstand an.

Neben der Musik spielt die Geselligkeit eine große Rolle. Wie Günter Bauer erläutert, werden alle zwei Jahre Chorfahrten unternommen. „Wir sangen schon in der Leizpziger Thomaskirche oder dem Dom zu Halle“, freut er sich. 2018 führte der Reiseweg die Sänger nach Paris; im Zuge dieser Fahrt trat man mit einem befreundeten französischen Chor in Versailles auf.

Welche Rolle spielen eigentlich die besonders Chöre betreffenden Nachwuchssorgen? Dieter Kaiser findet klare Worte: „Jeder Chor ist ständig auf der Suche nach der Idealbesetzung. Wir hatten bisher das Glück, immer wieder junge Sänger gewinnen zu können. Ziel muss es sein, jüngere und ältere Menschen für die klassische Musik zu begeistern.“ Für Neueinsteiger sei es „vorteilhaft, aber keine Voraussetzung, bis zu einem gewissen Grad Noten lesen zu können“. Das Wichtigste, so der Chorleiter, sei Musikalität, die in der Begeisterung am und in der Auseinandersetzung mit dem musikalischen Kunstwerk ihren Ausdruck findet.

„Ich denke, beim Singen im Chor ist das ‚Learning by doing’ entscheidend“, fasst er zusammen. Aktuell seien „die nächsten Aufgaben vorrangig“, wobei hier vor allem an die gerade begonnene Partnerschaft mit dem französischen Chor aus Chesnay sowie der Konzertabend im November Priorität genießen. 2019 steht zudem das 40-jährige Bestehen an: „Wie es genau gefeiert wird, überlegen wir noch“, verrät Kaiser. ad

