43-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Leibenstadt.Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montagmorgen kurz nach 7 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Unterkessach und Leibenstadt. Ein BMW-Fahrer fuhr an der Unterführung der Autobahn 81 frontal gegen eine Brückenmauer. Durch den Aufprall wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Eine Ersthelferin versuchte, dem Verletzten zu helfen und die Türe des Wagens zu öffnen. Dies gelang nicht, da das Auto in Brand geraten war und rasch komplett ausbrannte. Der 43-Jährige starb noch in seinem Fahrzeug. Neben Polizei und Rettungsdienst waren die freiwilligen Feuerwehren Adelsheim, Leibenstadt und Sennfeld im Einsatz. Der total zerstörte BMW wurde nach Angaben der Polizei von einem Abschleppdienst abtransportiert. Wegen des Unfalls musste die Kreisstraße zeitweise voll gesperrt werden. Die Verkehrsbehinderungen dauerten bis 11.30 Uhr an. Spezialisten des Verkehrskommissariats Tauberbischofsheim ermitteln nun, wie es zu diesem schweren Unfall kommen konnte.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.11.2018