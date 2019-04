58-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Adelsheim.Ein 37-Jähriger wollte am Freitagnachmittag mit seinem Mitsubishi-Geländewagen von der Pfarrgasse nach rechts in die Marktstraße abbiegen und übersah offenbar einen aus Richtung Osterburken kommenden Toyota-Fahrer. Beim Zusammenstoß der Autos erlitt der 58-jährige Toyota-Fahrer leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehren aus Adelsheim und Sennfeld waren mit rund 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an der Unfallstelle im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 10 000 Euro.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019