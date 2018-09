70 Appartements und vier Wohnungen geplant

In Adelsheim soll an der Unteren Austraße ein Seniorenzentrum entstehen. Dafür brachte der Gemeinderat am Montagabend einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf den Weg.

Adelsheim. Ein privater Investor, die Schwetlick Bauträgergesellschaft aus Offenburg, will einen großen, dreigeschossigen Komplex mit 70 Einzelappartements für Senioren und Eigentumswohnungen im Dachgeschoss errichten.

...