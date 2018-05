„Überaus zuverlässig, humorvoll, fürsorglich und ausgleichend“

Anzeige

Hier war er zunächst verschiedenen Bereichen, unter anderem in einer innen gelockerten Abteilung, seit 2007 dann in der Untersuchungshaft eingesetzt. Er wurde schnell zu einer verlässlichen und wertvollen Stütze dieser Abteilung, in der es eines hohen Maßes an Durchsetzungsfähigkeit wie auch Einfühlungsvermögen bedarf. Keller besaß nicht nur diese Fähigkeiten, seine ausgleichende, humorvolle und fürsorgliche Art machten ihn zu einem nicht nur von den Gefangenen respektierten, sondern auch von den Kollegen sehr geschätzten Mitarbeiter der Jugendanstalt.

Aufgrund seiner Leistungskonstanz konnte er stetig befördert werden, so am 01.09.2008 zum Amtsinspektor und zuletzt am 01.01.2015 in das Spitzenamt dieser Laufbahn, zum AI mit Zulage, nachdem ihm im Dezember 2013 die vollzugliche Leitung der Untersuchungshaftabteilung übertragen worden war und er diese Aufgabe mit großem Erfolg und Engagement ausfüllte. Roland Keller wurde vom Personalchef der Anstalt treffend als „emphatisch, fürsorglich, humorvoll und ausgleichend“ charakterisiert. „Ein Adelsheimer Urgestein, eine verlässliche Vaterfigur – nicht nur für die jungen Insassen, sondern auch für die Kollegen vor allem in der Untersuchungshaftabteilung“, betonte Anstaltsleiterin Katja Fritsche, die ihm für seine äußerst zuverlässige Arbeit dankte. Roland Keller ließ durchaus Wehmut erkennen und betonte, er werde die Anstalt nie ganz verlassen, in Gedanken und im Herzen „bleibe ich da!“. Er sagte „auf Wiedersehen“ und meinte damit nicht nur zu den Pensionärstreffen. Adelsheim werde er ganz sicher treu bleiben. Nun freue er sich auch auf mehr Zeit mit seiner Ehefrau und für die ganz privaten Dinge, für die der Schichtbetrieb zu wenig Muße ließ. Und bei dieser Aussicht zeigte er wieder sein verschmitztes, jugendliches Lächeln, das er sich über die fast vier Jahrzehnte bewahrt hat.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.05.2018