Ab Freitag vier Tage volles Programm

Anzeige

Die Verantwortlichen freuen sich schon heute auf eine große Beteiligung beim Festumzug, der von der Feuerwehr- und Stadtkapelle angeführt wird, dabei wird die Jugendkapelle als weitere Kapelle unterstützten. Der Festumzug wird bei hoffentlich gutem Wetter ergänzt durch die Schlepperfreunde Leibenstadt und einige Young- und Oldtimer-Fahrzeuge. Diese bieten dann schon einen kleinen Vorgeschmack für den Sonntag.

Ab 14.30 Uhr wird an jedem Tag das Team aus Gesangverein Adelsheim, Landfrauen Adelsheim und dem katholischen Kirchenchor unter den Carports mit selbstgebackenen Kuchen und Kaffee die Gäste bewirten.

Für den Samstagabend hat das Organisationsteam im Bauland schon gut bekannte Gäste eingeladen, die einen unvergesslichen Tanz- und Stimmungsabend garantieren: Die „Schwanbergstürmer“ mit ihrem Slogan: „Da brennt die Hütte“. Im Stadtgarten spielt die Band „Syde“ für alle jungen und junggebliebenen Gäste.

Der Volksfestsonntag beginnt mit dem ökumenischen Festgottesdienst um 10 Uhr mit Pfarrerin Angelika Bless und Pfarrer Kurt Wolf. Ab 11 Uhr spielt die Feuerwehr- und Stadtkapelle Adelsheim zum Frühschoppen. Danach gibt es Mittagessen. Das Jugendhaus lädt ab 11 Uhr zum Weißwurstfrühstück in den Stadtgarten ein.

Einblick in E-Mobilität

Rechtzeitig zum Beginn des verkaufsoffenen Sonntags des Gewerbevereins (ab 13 Uhr) haben sich die Organisatorinnen des Volksfestes etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Dem Motto entsprechend können die Besucher einen Einblick in die E-Mobilität gewinnen: Für die Besucher heißt es: „Lassen Sie sich überraschen von der ,Green Mobility’“. Verschiedene Anbieter stellen E-Bikes, E-Roller und E-Autos vor.

Um die Tradition dabei nicht zu vergessen, wird auch eine Oldtimer-Ausstellung im Hof des Unterschlosses präsentiert. In der Stadt ist man stolz darauf, dass hier so viele Raritäten im Verborgenen schlummern, und dass sich diese nun am Volksfestsonntag der Öffentlichkeit präsentieren.

Spielmobil und Kindertheater

Für die Jüngsten steht vor dem Kulturzentrum von 12 bis 18 Uhr ein Spielemobil bereit. Um 16 Uhr spielt das Knurps Puppentheater das Stück „Der sprechende Hund“ auf der Marktplatzbühne. Ab 17.30 Uhr können die Besucher die Vielfalt der Tanzschule Natascha Boger live auf der Marktplatzbühne erleben.

Am Sonntagabend, passend zu den am Tag besichtigten Oldtimern, werden die Gäste in musikalischen Erinnerungen schwelgen dürfen, wenn dann das „Trio Mahlwerk“ mit englischem und deutschem Rock, Pop und Balladen der 70er, 80er und 90er Jahre und mit ganz viel musikalischer Leidenschaft ab 19 Uhr zum Oldieabend einlädt.

Der Volksfestmontag, 2. Juli, beginnt traditionell ab 12 Uhr mit dem Mittagessen der Firmen und Institutionen. Diese werden dann ab 16 Uhr von der Jugendkapelle Adelsheim unterhalten. Sollte die Deutsche Fußball-Elf am Montag um 16 Uhr spielen, wird das natürlich übertragen und dann heißt es: Daumen drücken! Für alle, die tagsüber noch nicht die Gelegenheit zum Festbesuch hatten, veranstaltet das Jugendhaus ab 16 Uhr eine „After-Work-Party“.

Wie immer gibt es im Rathaus-Innenhof Weinspezialitäten und leckere Seelen an allen Festtagen. Der Flohmarkt gegenüber der Tiefgarage lädt an allen Tagen zum Stöbern ein. Am Samstag und Sonntag werden die kleinen Gäste von 15 bis 17 Uhr unter den Carports von den Kindergartenteams geschminkt.

Der Förderverein des Adelsheimer Schwimmbades „VISA“ verkauft an allen Tagen Lose mit attraktiven Gewinnchancen. Der Bücherflohmarkt am Gäässebrunnen und der Vergnügungspark runden das Angebot ab.

Beim evangelischen Gemeindehaus bietet der Förderverein der Martin-von Adelsheim-Schule, passend zum Thema Mobilität, am Samstag von 15 bis 18 Uhr Bobby-Car-Fahren an und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr auf dem Parkplatz der Getränkehandlung Wachter einen Pedal-GoKart-Parcours.

Neben der Tiefgarage lädt abends die Trend-Getränke-Bar zu Sommerdrinks ein und die Gäste können sich auf eine Sommer-Lounge auf dem Weg zu den Carports freuen.

Volksfestschießen

Das „Volksfestschießen“ der Schützengesellschaft Adelsheim hat schon sehr lange Tradition. Montags um 18 Uhr erfolgt im Zelt die Siegerehrung durch die Schützengesellschaft. Um 18.30 Uhr folgt dann die Preisverleihung der Tombola der V.I.S.A.

Seit einigen Jahren klingt das Adelsheimer Volksfest mit den „Fröhlichen Dorfmusikanten“ zünftig aus. So auch in diesem Jahr.

Beim Jugendhaus im Stadtgarten wird es ab 21 Uhr einen „Partyabend“ für das junge Publikum geben.

Und nicht zu vergessen: Gefeiert wird wieder zünftig im Zelt. Dirndl und Lederhosen dürfen aus dem Schrank geholt werden. Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.06.2018