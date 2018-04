Abschnitt Lauda–Osterburken gesperrt

Anzeige

Osterburken/Lauda.Auf der Frankenbahn werden von Montag, 9. April, bis Sonntag, 3. Juni, in zwei Bauphasen die Gleise ausgetauscht. In der ersten Bauphase ist der Streckenabschnitt Lauda – Osterburken von Montag, 9., bis Freitag, 18. Mai, für den Zugverkehr gesperrt. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zwischen Stuttgart – Osterburken fahren die Züge mit teilweise geänderten Abfahrtszeiten ab. Durch die längere Fahrzeit der Busse zwischen Osterburken – Lauda werden die Züge zwischen Lauda – Würzburg Hauptbahnhof so angepasst, dass der Anschluss in Lauda erreicht wird.

Am Mittwoch, 30. April, kommt es zwischen Stuttgart – Bietigheim-Bissingen zusätzlich zu Einschränkungen und Zugausfällen. Die Ersatzbusse fahren nicht immer die Haltestellen direkt am Bahnhof an. Haltestellen der Ersatzbusse sind: Lauda ZOB, Boxberg-Wölchingen Bahnhof, Eubigheim Kirche, Rosenberg (Baden) Postamt und Osterburken Bahnhof. In der zweiten Bauphase gibt es von Samstag, 19. Mai, bis Sonntag, 3. Juni, zwischen Osterburken – Bad Friedrichshall Hauptbahnhof Ersatzverkehr mit Bussen.