Adelsheim.Ein „AC/DC“-Tribute findet am heutigen Gründonnerstag in der „Live-Factory“ in Adelsheim statt. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass ab 20.30 Uhr. Seit 27 Jahren weht bei „AB/CD“-Konzerten die australische Flagge in Sachen AC/DC-Tribute. Bis heute treibt AB/CD mit Klassikern wie „T.N.T“, „Highway to Hell“, „Hells Bells“, oder „Thunderstruck“ die Stimmung regelmäßig zum Siedepunkt. Bild: Veranstalter