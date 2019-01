„Adelsheim ist eine lebenswerte Stadt“

Adelsheim.In Adelsheim sind mit dem Bau der Umgehungsstraße mit Eckenbergtunnel und Seckachtalbrücke (noch nicht fertiggestellt) sowie dem Bau der neuen Sport- und Kulturhalle am Eckenberg beste Voraussetzungen für eine Verbesserung der Infrastruktur und Industrieansiedlung gegeben. Der Schwerverkehr in der Innenstadt soll dann der Vergangenheit angehören. Der Schulsport, Vereinssport und das kulturelle Angebot könne erweitert werden, so der einhellige Tenor beim Neujahresempfang der Stadt Adelsheim am Sonntagvormittag in der Eckenberghalle.

Ehrenamt gewürdigt

Eingangs hob das Stadtoberhaupt die Bedeutung des Ehrenamts hervor: „Etwas für andere und für das Allgemeinwohl zu tun, das ist keinesfalls selbstverständlich. Aus diesem Grund ist Adelsheim eine lebenswerte Stadt, in der im zurückliegenden Jahr für die Bürger vieles geboten war“.

Klaus Gramlich wird sich bei der Bürgermeisterwahl am 2. Juni erneut als Kandidat zur Wahl stellen, betonte er: „Gerade auch die Begegnungen mit den Menschen und die Möglichkeit, gemeinsam mit Ihnen unsere Stadt weiter zu entwickeln, motiviert mich dazu“, erklärte Gramlich.

Dann ließ das Stadtoberhaupt das Jahr 2018 Revue passieren: Nach der Fertigstellung des „Eckenbergtunnels“ sei es mit dem Bau der „Seckachtalbrücke“ weiter gegangen. Man könne wöchentlich sehen, wie sich die Brücke über die Pfeiler schiebe. Wenn diese Brücke fertig sei, gehöre der Schwerlastverkehr in der Innenstadt der Vergangenheit an, betonte Gramlich.

Bei der Sanierung und Neugestaltung der Unteren Eckenbergstraße wurden über ein Kilometer Straße erneuert, Wasserleitungen und Glasfaserkabel verlegt, Kanalsanierungsmaßnahmen durchgeführt, Gehwege und Straßenbeleuchtungen erneuert. Die Investitionen betrugen rund zwei Millionen Euro.

Zum Erhalt, beziehungsweise Verbesserung der Infrastruktur wurden am Panoramaweg Straßenbelagsarbeiten durchgeführt sowie im Rahmen des laufenden Flurbereinigungsverfahrens ein neuer Wegbau an der Gemeindeverbindungsstraße nach Wemershof.

In Adelsheim, „Zaunäcker“ sowie in Sennfeld „Lachengärten“ wurden neue Bauplätze geschaffen. Eine fast verborgene Baumaßnahme sei die Verbesserung des Hochwasserdamms im Schlosspark gewesen.

Von Bauhofmitarbeitern wurde der Belag und das Geländer des „Sportplatzsteges“ erneuert. In Sennfeld verlegte die EnbW in der Kelterstraße und Burgstallstraße neue Elektrokabel. Der Kinderspielplatz, neben der Festhalle in Sennfeld wurde neugestaltet und erweitert. Die Investitionssumme betrug rund 30 000 Euro.

Viele fleißige Hände

In Leibenstadt haben ehrenamtliche Helfer, unter Leitung von Ortsvorsteher Dieter Stahl, die Friedhofsmauer abgebrochen und mit Natursteinen neu aufgebaut. Viele fleißige Hände seien hierfür erforderlich gewesen, so das Stadtoberhaupt. Weiterhin hätten ehrenamtliche Helfer mit Unterstützung des Bauhofs die öffentliche Grünanlage in Leibenstadt neu gestaltet.

Von Bauhofmitarbeitern wurden weiterhin die sanitären Anlagen in der Martin-von-Adelsheim-Schule erneuert. In der Schule wurde eine energetische Sanierung durchgeführt. Rund 20 Millionen Euro werden investiert, um die Verbandskläranlage in Roigheim auf den neuesten Stand zu bringen. Im Business-Park wurde das Richtfest zum Neubau der Tanzschule Boger gefeiert.

Bildung und Betreuung

Die Lebensqualität hänge auch davon ab, was den Bürgern in puncto Bildung und Betreuung geboten werde. Der Minister für Verbraucherschutz und Ländlichen Raum in Baden-Württemberg, Peter Hauk, zeichnete den Katholischen Kindergarten „Don Bosco“ mit dem Zertifikat „Bewusste Kinderernährung“ (Beki) aus. Dem Kindergarten wurde durch eine Urkunde ein vorbildliches Engagement im Bereich Ernährungsbildung und Verpflegung bescheinigt.

An der Martin-von-Adelsheim-Schule werde großer Wert auf Sport gelegt. Die Mannschaft der Schule siegte beim Bodensee-Cup in Thurgau (Schweiz). Auch beim Eckenberg-Gymnasium (EBG) könne man auf zahlreiche Aktivitäten zurückblicken. So ging die 6. Klasse als Sieger beim „Tigerentenclub“ hervor, der in der ARD und KIKA ausgestrahlt wurde. Das EBG wurde mit dem „Boris-Siegel“ für schulische Arbeit zertifiziert. Stellvertretend für die vielen musikalischen Veranstaltungen des EGB sei das auf höchstem Niveau dargebotene Weihnachtskonzert in der Katholischen Kirche „St. Marien“ zu nennen, so das Stadtoberhaupt anerkennend.

Aber auch außerhalb der Schulen werde den Kindern Kulturelles geboten, zum Beispiel Vorlesenachmittage und themenbezogene Veranstaltungen der Stadtbücherei, unter der Leitung von Petra Berger, Kindertheater im Kulturzentrum, sowie eine „Lese-Nacht“ in der Bücherei. Auch für Erwachsene bot die Stadtbücherei einen Vortragsabend mit Albert Rückert, über die Geschichte des Baulands, an.

Außerdem sei im Kulturzentrum ein großes kulturelles Theaterangebot und Konzertprogramm geboten worden.

Zusammenhalt gefestigt

Die Feuerwehr- und Stadtkapelle ließ ihre Schlossserenade erklingen, der „Fränkische Madrigalchor“ bot mit dem Kurpfälzer Kammerorchester ein Konzert in der Kirche „St. Marien“ dar.

Die Feuerwehr der Stadt Adelsheim versuche mit dem Ferienprogramm und Besuchen durch die Kindergärten bereits Kinder für die Feuerwehr zu begeistern und bot auch einen Lehrgang zum Thema Brandschutz für die Bürgerschaft an.

Beim 71. Adelsheimer Volksfest sei der Zusammenhalt der Bürger weiter gefestigt worden. Der Weihnachtsmarkt mit Modelleisenbahnausstellung sei sehr gut besucht gewesen. Einen großen Erfolg konnte die Spielvereinigung Sennfeld/Roigheim mit dem Aufstieg der Fußballmannschaft in die Kreisliga feiern. Dem ehemaligen Gefängnisseelsorger, Fritz Sperle, wurde durch den Justizminister Guido Wolf das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Gramlich machte noch Ausführungen über die Hochwasserrückhaltebecken und den Hochwasserschutz und freute sich darüber, dass über 50 000 Besucher das Adelsheimer Freibad aufgesucht haben.

Nach den Ehrungen für Blutspender, erfolgreiche Sportler und einen Vereinsfunktionär (wir berichten in unserer morgigen Ausgabe ausführlich) eröffnete Peter Hauk den Reigen der Grußredner. Das ehrenamtliche Engagement sei hier ungebrochen und das zeichne den Ländlichen Raum aus. Die Menschen könnten gut nachbarschaftlich im Zeichen der Globalisierung leben. Die Geburtenraten steigen im Land. Dies zeige, dass die Menschen Zukunftsperspektiven sehen. Bei der Kinderbetreuung habe das Land die Zuschüsse verdoppelt. „Kinder sind noch nie so gut wie heute betreut worden“, so Minister Hauk.

MdB Alois Gerig ging auf den Klimawandel und die daraus resultierende Trockenheit für die Land- und Forstwirtschaft ein. Man dürfe die Bewahrung der Schöpfung nicht aus den Augen verlieren. Die Stärke des Ländlichen Raum sei das Ehrenamt. Und aus diesem Grunde könne man mit Zuversicht in die Zukunft blicken. Die Wirtschaftslage sei positiv. „Wir müssen weiterhin die Infrastruktur verbessern, damit der Ländliche Raum die gleichwertigen Lebensbedingungen wie in den Städten erreicht. Ich bin mit Ihnen stolz, dass die Fertigstellung der Umgehungsstraße dem Ende entgegengeht und am Businesspark neue Arbeitsplätze entstehen. Lassen Sie uns gemeinsam mit Mut die Herausforderungen meistern“, betonte Gerig.

Landrat Dr. Achim Brötel übermittelte Grüße des Landkreises: Die dynamische Entwicklung sowohl im Businesspark als auch im Stadtzentrum und an vielen anderen Stellen sei das Resultat einer zielorientierten, konsequenten und insbesondere auch inhaltlich sehr guten Arbeit im Gemeinderat, aber auch in der Verwaltung mit Bürgermeister Klaus Gramlich an der Spitze. „Ich danke den vielen Menschen, die sich hier ehrenamtlich engagieren und damit aktiv ihre und unsere Zukunft mitgestalten“, betonte der Landrat.

Der Fränkische Madrigalchor unter Leitung von Dieter Kaiser umrahmte den Neujahrsempfang.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.01.2019