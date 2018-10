Adelsheimer Herbst „à la française“

Die jüngste Begegnung zwischen den Adelsheimern und ihren französischen Gästen aus Berchères-sur-Vesgre war ein schöner Beitrag zur Festigung der Städtepartnerschaft.

Adelsheim. Gäste aus der französischen Partnergemeinde Berchères-sur-Vesgre genossen ein verlängertes Wochenende in Adelsheim, deutsche Kulinarik, Kultur und Tradition. Die französischen Besucher trafen am vergangenen Freitag kurz vor Sonnenuntergang ein und wurden von ihren deutschen Gastgebern im Sennfelder Rathaus empfangen.

Die französische Delegation wurde von Bürgermeisterstellvertreter Patrick Mouchard und von Jean-Paul Andrieux, dem Vorsitzenden des französischen Partnerschaftsvereins, angeführt. Den Abend verbrachten die Besucher ganz gemütlich bei ihren privaten Gastgebern.

Auf die Freundschaft angestoßen

Am Samstagmorgen brachen die französischen Gäste, begleitet von einigen Quartiergebern, mit ihrem Reisebus nach Miltenberg auf. Das erste Ziel war das von weitem sichtbare Kloster Engelberg. Peu à peu erreichten die Ausflugsteilnehmer über die 612 steinernen Stufen, auch Engelsstaffeln genannt, das Gotteshaus auf dem Engelberg.

Vor der Besichtigung stieß man bei einem Sektfrühstück auf die Freundschaft und die seit dem Jahr 2011 bestehende Partnerschaft zwischen der Stadt Adelsheim und der 60 Kilometer westlich von Paris gelegenen Gemeinde Berchères an. In Miltenberg angekommen, folgte eine Stadtführung. Stationen waren unter anderem die Stadtpfarrkirche St. Jakobus, der Marktplatz mit Brunnen am „Schnatterloch“, die ehemalige Synagoge, der Judenfriedhof und Deutschlands ältestes Gasthaus „Zum Riesen“.

Die anschließende freie Zeit wurde von den meisten für ein Schwätzchen bei einer Tasse Kaffee oder einem Glas Bier genutzt. In der Brauerei Faust folgte eine kurzweilige Führung, bei der auch die Möglichkeit bestand, die Spezialitäten des Hauses zu verkosten und zu erwerben. Einige flüssige Souvenirs wurden danach zum Bus getragen.

Der Abschluss des Tages erfolgte beim „Sennfelder Herbst“ des TV Sennfeld. Regionale herbstliche Spezialitäten kamen bei den französischen Gourmets bestens an.

Der Sonntag stand überwiegend im Zeichen der Begegnung mit den gastgebenden Familien. Morgens bestand die Gelegenheit zum Kirchgang.

Ausstellung eröffnet

Am späten Sonntagvormittag folgte ein weiterer Höhepunkt der gelungenen Städtepartnerschaftsbegegnung: Bürgermeister Klaus Gramlich eröffnete zusammen mit Patrick Mouchard und dem anwesenden Künstler und Initiator Claude Mellet im Sitzungssaal des Adelsheimer Rathauses eine Ausstellung mit Werken französischer und deutscher Künstler, darunter auch Friederike Madinsky, die sich auf Wunsch von Claude Mellet an der Ausstellung beteiligte.

Das Fest gemeinsam genossen

Die bei einem Glas Sekt begonnen Gespräche wurden beim Besuch des Adelsheimer Herbsts fortgesetzt. Hier waren die Franzosen begeistert vom reichhaltigen Programm, das bei Kaiserwetter in der Innenstadt geboten war. Sie mischten sich unter die vielen hundert Besucher und machten regen Gebrauch vom Angebot der Geschäftswelt.

Am Abend trafen sich Gäste, Gastgeber und Organisatoren der Begegnung zu einem Partnerschaftsabend im Kulturzentrum. Bei einem gemeinsamen Essen mit regionalen Spezialitäten wie einer „Bauländer Grünkernsuppe“ betrieb man fleißig Konversation und verfestigte die deutsch-französische Freundschaft. Bürgermeister Klaus Gramlich dankte den Gästen für ihren Besuch und lobte die Gastfreundschaft der quartiergebenden Familien sowie ihr Engagement.

Als am Montagvormittag der Zeitpunkt zum Abschiednehmen gekommen war, zeigten die Gäste aus Berchères-sur-Vesgre, wie angetan sie von der Gastfreundschaft und der freundlichen Aufnahme im Bauland waren. Mit vielen positiven Eindrücken im Gepäck traten sie die Heimreise an. Alle waren sich sicher, dass diese Begegnung zwischen den Bürgern ein weiterer schöner Beitrag zum Ausbau der noch jungen Städtepartnerschaft war. jüh

