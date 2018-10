Adelsheimer Innenstadt mit neuen Ideen im Blick

Adelsheim.Zum Informations- und Meinungsaustausch hat sich der Vorstand des Gewerbevereins Adelsheim mit Dr. Andreas Hildenbrand, kommissarischer Standortleiter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar, im Geschäft von Hans-Jörg Besser, dem Vorsitzenden des Gewerbevereins, getroffen. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Adelsheimer Innenstadt als Wirtschaftsstandort.

Der „Herbstzauber“ mit verkaufsoffenem Sonntag sei auch in diesem Jahr ein Erfolg, sagte Besser und freute sich über das Gemeinschaftsprojekt unter Federführung des Gewerbevereins.

Vielfältiges Angebot

„Es ist uns gemeinsam gelungen, die Innenstadt noch bunter erscheinen zu lassen“, so Besser. Das sah auch Hildenbrand so. „Ein vielfältiges Angebot an Veranstaltungen stärkt die Innenstadt als Wirtschaftsstandort, insbesondere dann, wenn alle innerstädtischen Akteure an einem Strang ziehen. Denn“, so Hildenbrand, „gemeinsam ist man am stärksten.“ Regelmäßige Veranstaltungen seien einerseits sehr wichtig, anderseits nur ein Baustein für eine attraktive Innenstadt, befanden Besser und Hildenbrand.

Neben dem Stadtmarketing könne auch die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt ausgebaut werden. Mit der Fertigstellung der B-292-Umfahrung Adelsheim biete sich die Möglichkeit, städtebaulich aktiv zu werden und auf eine attraktive Nutzungsmischung aus Einzelhandel sowie Gastronomie und Nahversorgung hinzuwirken, so die beiden weiter.

Das Marketing- und Entwicklungskonzept „Lebenswerte Stadt Adelsheim“ biete eine Grundlage, auf der aufgebaut werden könne, um konkrete Projekte in der Innenstadt umzusetzen. Man wolle sich dafür gemeinsam einsetzen und diesen Gedanken an die Stadtverwaltung herantragen, erklärten die beiden. jüh

