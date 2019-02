Akrobatik, Amüsantes und auch Nachdenkliches

Mit stehendem, tosendem Applaus und Zugabe-Rufen dankte das „Gäässwärmervolk“, das völlig aus dem Häuschen war, den Aktiven für ihre Auftritte bei der Prunksitzung in „Alleze“.

Adelsheim. Saalfastnacht auf hohem Niveau unter Bewahrung der Tradition hat sich die „Gäässwärmerzunft Alleze“ auf die Fahnen geschrieben, und das wurde am Samstagabend bei der Prunksitzung in der Eckenberghalle in die Tat umgesetzt.

Die Aktiven eroberten die Herzen des fastnachtshungrigen „Gäässwärmervolks“ bereits bei ihrem farbenfrohen Einzug in die Halle. Das Narrenvolk sang mit viel Herzblut, „Wir gehen heut Nacht no lang net heem“ und sie gingen „a net heem“, sondern feierten bis weit nach Mitternacht eine zünftige „Allezer Fasenacht“.

Abgesehen vom Büttenass Maxi Maurer, Präsident der „Merchinger Brogge“, wurde das Programm ausschließlich mit eigenen Kräften gestaltet. „Das Tüpfelchen auf dem i“ ist nach wie vor Rainer Bühler in der Bütt. Die Feuerwehr- und Stadtkapelle unter der Leitung von Ralf Simonidis heizte kräftig ein und riss die Narren mit.

Nachwuchssorgen gibt es nicht

Nachwuchssorgen gibt es offensichtlich bei der Zunft nicht, denn bereits in den Kindergärten wird der Samen für die „Gäässwärmerzunft“ gesät. Die „Sea-Town-Küken“, 18 Mädchen im Alter von fünf bis sechs Jahren, trainiert von Darleen Neubeck und Vanessa Arifi, boten ihren Schautanz „Unter dem Meer“ mit viel Freude dar. Zunftpräsidentin Iris Kull begrüßte im Anschluss das Narrenvolk.

Zum ersten Mal seit vielen Jahren betrat wieder ein Mann mit gelber Jacke, Zeremonienmeister Gabriel Kaminski, die Bühne. Er befasste sich mit der Datenschutzverordnung. Die Narren könnten mit einer großen Brille, mit einer Tüte oder einem Schild vor dem Kopf die Datenschutzverordnung in die Tat umsetzen, meinte er.

Nachdem Elferrat Robin Arns ebenfalls das Narrenvolk begrüßt hatte, zogen unter den Klängen der Feuerwehr- und Stadtkapelle alle Gruppen in den Saal ein. Die Tänzerinnen der Zunft unter der Leitung von Pia Rittler, Miriam Obrecht und Marie-Sofie Roth zeigten danach einen geradlinigen, eleganten Marschtanz, der durch akrobatische Teile belebt wurde. Im Anschluss fuhr der Jungelferrat, betreut von Angie Boras-Schweitzer und Wolfgang Dolk, mit dem Zug auf die Bühne und Lokführer Lukas Bopp stellte den Jungelferrat vor.

„Präsidentenpraktikant“ in Aktion

Jungelferratspräsident Marius Zetzmann übergab seinen Posten an Lukas Bopp und Elferratssprecher Sebastian Fuchs schlug Marius Zetzmann als „Sitzungspräsidentenpraktikanten“ vor. Marius Zetzmann nahm dankend an und führte danach souverän und mit Witz durchs Programm.

Die „Sea-Town-Zicken“ , trainiert von Denise Hirschmann, Anna-Lena Kern und Diana Sterzer, boten den anspruchsvollen Schautanz „König der Löwen“, wobei die Girls besonders mit schnellen Tempowechseln beeindruckten. Der Altmeister der Allezer Bütt, Wolfgang Spohrer, verkörperte zum ersten Mal die Symbolfigur der Zunft, den „Jolly“. Mit rustikaler Freundlichkeit würdigte er die beiden langjährigen „Jolly-Darsteller“ Joachim Müller und Rainer Bühler. Er machte bildhaft einen Zeitsprung über mehr als neun Jahrzehnte und beschrieb die Veränderungen im „Baulandstädtle“ anhand des Gaststättensterbens, des gewachsenen Verkehrs und der Veränderungen in der Gesellschaft – ein fein geschliffener Vortrag, der zum Nachdenken anregte.

Zum Nachdenken angeregt

Die Jungtänzerinnen der Zunft, trainiert von Tanja Müller, Heiner Pfeiffer und Maren Blaha, boten mit „Crazy Farmers“ eine famose Vorstellung. Mit guter Choreographie, Dynamik, Athletik und viel Herzblut tanzten sich die Mädels in die Herzen der Narren. Nach einer Schunkelrunde des Blasorchesters wurde den Narren urwüchsige, originelle Allezer Fasenacht geboten, als die Elferräte Sebastian Fuchs, Ralf Ulrich, Marius Zetzmann und Attila Jucha als „Back-Knie-Boys“ auftraten. Im Outfit des jeweiligen Interpreten sangen sie playback Gassenhauer wie „Cordula-Grün“, „Mama Laudaaa“, „Cowboy und Indianer“, „Weiß der Geier oder weiß er nicht“ – und der Saal stand Kopf.

Auf die Party- und Ferieninsel Mallorca, zum „Ballermann“, entführten die „Sea-Town-Girls“ mit ihrem Schautanz „Malle“. Mit originellen Kostümen, Schrittvielfalt sowie guter Choreographie begeisterten sie das Publikum, das mit tosendem Beifall dankte.

„Alt Jolly“, Rainer Bühler, Chef der Bauländer Wasserversorgung, werde in diesem Jahr bei der Bürgermeisterwahl ebenfalls kandidieren, verriet er den Narren. Er sei ein eingeborener Allezer und habe dann in der Rente Zeit für die schwierigen Aufgaben. Mit seinem Studium sei er vom Wissen her die ideale Führungskraft und sage immer: „Nix Genaus wees mer net“.

„Kandidat“ stellt sich vor

„Wenn‘s sein muss verkaaf ich aa e kariertes Zebra. Des muss enn Rothauschef eefach beherrsche“, stellte Bühler fest. Eine Gemeinde erfolgreich zu führen, sei ein Mannschaftssport. „Mir fällt’s leicht, im Team zu arbeite, weil ich mach jo nix“, betonte der Kandidat. Erst nach mehreren Zugaben ließen die Narren Rainer Bühler von der Bühne.

Die Tänzerinnen der Zunft, trainiert von Lea Walter, Ellen Windhager, Lea Windhager und Naomi Boras-Schweitzer, boten ihren Schautanz „Magisch“ und zogen dabei die Narren magisch an – eine klasse Vorstellung, die sie sicher und mit Freude am Tanz präsentierten.

Büttenass Maxi Maurer erschien als Postbote und beklagte, dass am Ende vom Tage so viel übrig bleibe. Bei einem Zwiegespräch auf der Bühne fragte der Postbote den Bürgermeister, ob er im Jahr 2018 zufrieden gewesen sei. Gramlich sagte: „Das Jahr war sehr gut, das Wetter sehr gut und die Post ist immer gekommen“.

Noch Platz im „Business-Park“

Im weiteren Dialog fragte der Postbote nach dem „Business-Park“ und der neuen Eckenberghalle. Im „Business-Park“ seien noch Bauplätze vorhanden und die Fastnacht könne im Jahr 2021 in der neuen Eckenberghalle gefeiert werden, antwortete das Stadtoberhaupt. Mit seinen Witzen („Wie ist Liebe?“ –„Am Anfang ist sie süß, dann light und am Schluss zero“) riss er die Narren von den Sitzen.

Als das Aushängeschild der „Gäässwärmer“ dürfen die „Gäässbockboys“ bezeichnet werden. Ihnen ist es gelungen, durch die Aufnahme von Turnern ihre Tänze zu verfeinern und akrobatische Teile einzubauen. Unter dem Motto „Ägypten“ entstiegen sie zunächst aus Säulen und entführten danach mit Originalität und Kreativität in das Land der Pharaonen. Der Beifall wollte nicht enden und die Halle kochte.

Steffen Schremser und Jonas Wachter waren für die Technik und den Ton zuständig. Gastabordnungen aus „Borke“ und Merchingen zeigten mit ihrer Anwesenheit ihre Verbundenheit.

Zum Abschluss dankte der Sitzungspräsidentenpraktikant Marius Zetzmann allen Aktiven und dem begeisterten Publikum und lud zur Party ein.

