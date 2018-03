Akteure ließen „Funken“ überspringen

Anzeige

Sennfeld.Lebt der „King of Rock’n Roll“, Elvis Presley, noch – oder ist er vor 40 Jahren wirklich gestorben? Das war die große Frage bei dem Stück „Elvis für Fortgeschrittene“, das die Theatergruppe Sennfeld am Samstagabend in der Festhalle aufführte.

Das Lustspiel in drei Akten von Jennifer Hülser war den Laienschauspielern wie auf den Leib geschnitten. Mehrmals wurde das Spiel durch spontanen Beifall des begeisterten Publikums unterbrochen.

Als Souffleur fungierte Ulrich Oldenburg. Für die Technik war Klaus Stapf verantwortlich.