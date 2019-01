Alkoholisiert Unfall verursacht

Adelsheim.Durch einen Zeugen wurde dem Polizeirevier Buchen am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr ein Unfall in der Adelsheimer Markstraße gemeldet. Der Hinweisgeber hatte beobachtet, wie ein unbeleuchteter VW-Bus durch die Straße gefahren war und dabei eine Warnbake umgefahren hatte. Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug parkend im Friedrich-Gerner-Ring aufgefunden werden. Nach derzeitigem Stand ist nach Angaben der Polizei davon auszugehen, dass der Transporter zum Unfallzeitpunkt von einem 42-jährigen Mann gefahren wurde. Dieser ist nicht im Besitz eines Führerscheinswar und zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert. Ein Alkohol-Vortest ergab einen Wert von fast zwei Promille. Der Mann musste mit den Beamten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus kommen. Um den genauen Unfallhergang zu klären, werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall oder die Flucht des Fahrers von der Marktstraße in die Hardtstraße gesehen haben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 08.01.2019