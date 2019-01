Alle Angerufenen informierten Polizei

Mosbach/Adelsheim.In Mosbach und Adelsheim bissen sich am Dienstag sogenannte „Enkeltrickbetrüger“ an ihren Zielpersonen die Zähne aus. Im Lauf des Tages meldeten sich unter anderem die „Cousine Sonja“ und die „Nichte Merle“ bei sechs hauptsächlich älteren Bürgern und wollten Geld für Immobilienkäufe ausleihen. Auch angebliche Arbeitskollegen baten am Telefon um finanzielle Unterstützung.

Richtig verhalten

Glücklicherweise bemerkten alle Angerufenen die versuchten Betrügereien und gingen nicht darauf ein. Stattdessen benachrichtigten alle die Polizei – die einzig richtige Verhaltensweise, wenn am Telefon nach finanziellen Verhältnissen gefragt oder Geld fordert wird, so die Polizei.

