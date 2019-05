Alle drei Bewerber zugelassen

Adelsheim.Alle drei Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in Adelsheim am 2. Juni sind zugelassen. Das hat der Gemeindewahlausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstagabend beschlossen. Wie Wahlleiter Edgar Kraft bestätigte, werden sowohl Amtsinhaber Klaus Gramlich als auch Wolfram Bernhardt und Samuel Speitelsbach auf dem Wahlzettel stehen – in dieser Reihenfolge. Das wurde durch das Los bestimmt.

Nach Rücksprache mit Polizei und Staatsanwaltschaft sei Samuel Speitelsbach zugelassen worden, obwohl er in einem Flugblatt von einer „Sprengung“ des Eckenberg-Gymnasiums sprach. Es liege kein Anfangsverdacht vor, so Kraft. sab

