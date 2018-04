Alles rund um Haus und Garten vermittelt

Anzeige

Nach dem Kassenbericht von Johann Roth, dem eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt wurde, folgte der Bericht der Kreativgruppe von Annemarie Sitte. Hier reichten die Aktivitäten vom „Vergnüglichen Vielseitigkeitstraining für Körper und Geist“ über Kochabende mit verschiedenen Themen bis hin zur Teilnahme am „Adelsheimer Herbst“ und am Ferienprogramm, in dessen Rahmen die Kinder an eine gesunde Ernährung herangeführt wurden.

Besucht wurden außerdem ein Gewürzseminar, das Adelsheimer Volksfest und der Weihnachtsmarkt. Außerdem sei die Gruppe als „Spielplatzpate“ zur Verfügung gestanden. Seit über 25 Jahren werde nunmehr der Spielplatz im „Saubrünnlein“ betreut, so Annemarie Sitte.

Zu den Arbeiten zählen kleinere Reparaturen, Mähen oder die Anzeige von Mängeln bei der Stadtverwaltung. Annemarie Sitte informierte über das breitgefächerte Angebot für Kinder und Jugendliche. Am 22. Mai finde ein „First Cooking Workshop“ statt und am 31. Juli ein Kochtag unter dem Motto „Kinder schwingt die Kochlöffel“. Am 1. August lade man noch einmal zum „Basic Kochkurs“ für Jugendliche ein, erklärte sie. Weiter auf dem Programm stünden verschiedene Erwachsenen-Kochseminare, Exkursionen und Gesundheitsförderprogramme in Zusammenarbeit mit dem DRK-Kreisverband.

Breiten Raum nahm anschließend die Ehrung langjähriger Mitglieder ein. Geehrt wurden Eduard Faix, Mathias Skuljan und Emma Lang (für 60 Jahre Vereinsangehörigkeit), Eleonore Herbinger (50 Jahre), Winfried Fechner, Heidi Ghorra und Anton Winkler (40 Jahre) sowie für 25 Jahre Ewald Bartl-Zuba, Hagen Baier, Marcellus Kaup, Wolfgang Zürn, Rosalia Hammer und Margit Müller.

Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender Peter Sitte, stellvertretende Vorsitzende Monika Hackenberg, Kassenverwalter Johann Roth, Schriftführer Rüdiger Berger, Leiterin Kreativgruppe Annemarie Sitte, Beisitzer Jana Unmüßig, Karin Speckardt; Günter Oßwald, Wolfgang Spohrer, Wolfgang Dietz und Dietmar Ott, Kassenprüfer Erika Seewald und Heinz Zimmermann.

In ihren Grußworten lobten Bürgermeister Klaus Gramlich und Bezirksvorsitzender Peter Rupp (Schefflenz) die vielseitigen Aktivitäten in der Gemeinschaft und die Bereicherung des örtlichen Lebens durch die Teilnahme an Veranstaltungen, aber auch das Vermitteln von Wissen rund um Haus und Garten. jüh

