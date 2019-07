Alte Eckenberghalle für Parkplätze nutzen

Adelsheim.Dass es wenig zielführend ist, Tagesordnungspunkte von zwei Gemeinderatssitzungen in eine zu packen, zeigte sich zu vorgerückter Stunde am Montagabend im Adelsheimer Gemeinderat, als es um die Parkplatzfrage und Vergaben für die neue Sport- und Kulturhalle ging.

Architekt Bertold Nohe aus Fahrenbach stellte die Baufortschritte vor und freute sich, dass man in der Summe der Ausschreibungen ziemlich genau im Kostenrahmen liege. „Zurzeit werden die Decken über den Nebenräumen betoniert und die Stützmauer zur Eckenbergstraße hin weitergebaut“, führte der Architekt aus. Daneben sei der Bau der Umkleidekabinen in vollem Gange und solle bis zum 5. August abgeschlossen sein. Auch Bürgermeister Gramlich bekräftigte, dass man mit den anstehenden Vergaben über etwa 700 000 Euro alle großen Rohbaugewerke vergeben habe. Stadtrat Marco Rieß bezeichnete diese Tatsache als „Punktlandung“ und forderte den Architekten auf, auch in Zukunft von Zeit zu Zeit einen Überblick über die Gesamtkosten in der Gemeinderatssitzung zu geben.

Das Stadtoberhaupt stellte klar, dass man eine Verpflichtung habe, für ausreichende Parkplätze zu sorgen. Bisher sei man davon ausgegangen, dass man die alte Halle zurückbaue. Inzwischen sei die Idee aufgetaucht, sie als Parkfläche zu nutzen. Die Kosten für den Parkplatz seien nicht im Neubau kalkuliert. Von der räumlichen Seite her habe man diese Idee geprüft und festgestellt, dass es möglich wäre, die alte Halle zu nutzen, so der Architekt. Dabei würde sie zum Teil zurückgebaut und zum Teil entkernt. Nur ein tragendes Skelett würde stehenbleiben. Ohne statische Details zu berücksichtigen, habe man die Möglichkeiten ausgelotet. Ein Stahlgerüst müsse eingebaut werden. Die Kosten seien ähnlich wie beim Abriss der Halle.

Stadtrat Edgar Kraft fand die Idee toll, während Stadtrat Marco Rieß warnte: „Alte Bausubstanz bleibt alte Bausubstanz. Eher sollten wir uns in dieser Frage Zeit lassen, um in alle Richtungen zu denken.“ Diesem Argument hielt Kämmerer Rainer Schöll entgegen, dass man die Halle im Herbst 2020 in Betrieb nehmen wolle und deshalb rechtzeitig die Förderanträge stellen müsse. Einstimmig entschied sich der Gemeinderat dafür, die Verwaltung zu beauftragen, die baurechtliche Zulässigkeit jetzt zu klären und eine klassische Bauvoranfrage zu stellen, um zu einem späteren Zeitpunkt über die Details zu beraten. Mittlerweile bekannt: Die Kosten für die erste Variante mit zwei Ebenen würde circa 614 000 Euro kosten, der Abbruch des Gebäudes und ein neuer Parkplatz etwa 666 000 Euro. Einstimmig vergab der Gemeinderat schließlich folgende Gewerke: Die Firma Roos (Lohrbach) baut für 313 246 Euro Fenster und Türen ein. Die Errichtung der Glasfassade übernimmt für 171 772 Euro die Firma Alu Technik (Aschaffenburg). Das begrünte Flachdach wird Aufgabe der Firma Fritz (Murr) mit einer Summe von 141 692 Euro, während die Firma Werden (Leutersdorf) für 167 176 Euro ein Dach mit Aluminiumprofilblech errichtet. dani

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019