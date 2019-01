An Jung und Alt gedacht

Adelsheim.Das Kinomobil Baden-Württemberg macht am Dienstag, 22. Januar, wieder Station im Kulturzentrum in Adelsheim. Gezeigt werden dabei folgende Filme:

Der kleine Spirou (15 Uhr; ab sieben Jahre): Unvorstellbar! Nach den Ferien soll Spirou auf einer Spezialschule seine Ausbildung als Hotelpage beginnen und der Familientradition folgen. Doch Page will Spirou nicht werden. Lieber bleibt er bei seinen Freunden und Suzette, in die er verliebt ist. Und so hecken die Freunde einen geheimen Plan aus. Wenn der gelingt, unternehmen Spirou und Suzette eine traumhafte Weltreise. Ein lustiges Kinoabenteuer mit ganz viel Fantasie und tollen Einfällen.

Der Nussknacker und die vier Reiche (17.15 Uhr; ab neun Jahre): Die Aussicht auf ein verborgenes Geschenk von ihrem Paten führt die junge Clara in eine geheimnisvolle Parallelwelt. Dort trifft sie die exzentrischen aber freundlichen Bewohner. Von diesen erfährt sie, dass es ein weiteres Reich gibt, in dem die tyrannische Mutter Gigoen herrscht. Gemeinsam mit Philip bricht Clara dorthin auf, um die Despotin zu stürzen und in der magischen Welt wieder für Frieden zu sorgen. Ein musikalisches Feuerwerk.

Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm (20 Uhr; ab sechs Jahre): Regisseur Joachim Lang erweckt Bertolt Brechts und Kurt Weills Dreigroschenoper auf der Leinwand zu neuem Leben und erzählt gleichzeitig die Geschichte von Brechts großen Traum, sein Werk nach seinen Vorstellungen zu verfilmen. Dabei lässt Lang den Dichter in seinen Worten sprechen: Alles, was Brecht im Film sagt, beruht auf Zitaten aus dessen gesamtem Werk und Leben. Ein Opus, das Realität und Fiktion virtuos verschmelzen lässt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.01.2019