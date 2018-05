Arbeit mit den „jüngsten Bürgern“ rückt immer mehr in den Fokus

Anzeige

Adelsheim.„Der Trend ist eindeutig, dass wieder mehr Kinder geboren werden.“ Mit diesen Worten brachte Kämmerer Rainer Schöll auf den Punkt, was auch die Flexibilität der Städte und Gemeinden fordert.

Die Engpässe und die Problematik der Kindergarten-Bedarfsplanung werden in Adelsheim in der Arbeitsgruppe Kindergarten thematisiert. Für die diesjährigen Anmeldungen habe man die Erziehungsberechtigten direkt angeschrieben. Für die Aufnahme selbst seien die kirchlichen Kindergärten zuständig.

„Hierbei ist in letzter Zeit eine deutlich höhere Nachfrage an Betreuung unter drei Jahre festzustellen“, hob Rainer Schöll hervor. Dadurch komme es insgesamt zu Engpässen, weil für ein Kind unter drei in der altersgemischten Betreuung zwei Plätze als besetzt gelten.