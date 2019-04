Arbeiten am Sportheim sind eine Investition in die Zukunft

Leibenstadt.Der große Wunsch des Vorstands des Sportvereins Leibenstadt ist es, den SV weiter am Leben zu erhalten. Dies wurde am Samstagabend bei der Jahreshauptversammlung im Sportheim deutlich. Der 211 Mitglieder zählende SV investiert mit der Renovierung des Sportheims in die Zukunft, damit dieses auch weiter ein Ort der Begegnung ist. Unverzichtbar ist die „Frauen-Power“, welche für die Bewirtung des Sportheims verantwortlich ist. Stolz ist man beim SV, dass man noch eine Fußballseniorenmannschaft für den Spielbetrieb in der Kreisklasse B 2 stellen kann.

Vorsitzender Marcell Zimmermann hieß die Mitglieder im vollbesetzten Sportheim willkommen. Die große Resonanz sei eine Stütze für den SV, der auf ein ereignisreiches, arbeitsintensives Jahr zurückblicken könne. Man habe vieles umgesetzt, einige Projekte seien noch geplant. Das vergangene Jahr könne als gutes Jahr bezeichnet werden, was nicht selbstverständlich sei.

Arbeit nicht selbstverständlich

Der SV sei ein kleiner Verein in einem kleinen Ort, der Jahr für Jahr den widrigen Umständen des Vereinssterbens trotze. Themen wie Integration und Inklusion seien wichtiger denn je, stellte Zimmermann fest. „Was geleistet wird, ist nicht selbstverständlich. Eine Vielzahl der Mitglieder setzten sich überdurchschnittlich für den SV ein. Fokus unserer zukünftigen Arbeit muss sein, diese noch mehr zu verteilen“, resümierte Zimmermann. Vorsitzende Kornelia Kratzer blickte nach dem Totengedenken auf die Veranstaltungen im Sportheim zurück. Darunter war die Kerwe, bei der rund 180 Personen versorgt wurden, sowie die Bewirtung von rund 100 Feuerwehrleuten nach der Herbstabschlussübung. Bewirtet wurde auch beim Schlachtfest, nach Treibjagden, bei der Weihnachtsfeier der Bediensteten der Stadt Adelsheim, beim Bauernball sowie bei der Prunksitzung in Osterburken. Diese Veranstaltung habe alle Erwartungen übertroffen, betonte Kratzer. Der Sportheimbetrieb bei den Heimspielen wurde von den Mitgliedern der „Ramba-Zamba-Gruppe“ und Freundinnen der Fußballspieler übernommen. Die Verteilung der Tätigkeiten habe sich eingespielt und sei auf mehreren Schultern verteilt, dankte die Vorsitzende und sagte: „Bleibt uns weiter bei der Stange, damit wir auch noch in zehn Jahren hier stehen.“

Im Anschluss informierte Vorsitzender Zimmermann über die Qualifizierung ehrenamtlicher Übungsleiter. So habe Kornelia Kratzer den Titel „Vereinsmanager C“ erworben. Zur Sportheimrenovierung gab Zimmermann bekannt, dass die Dachsanierung abgeschlossen sei. Im Sommer 2019 werde die Kellerrückwand in Augenschein genommen, der Hof neu gepflastert und die Außenwand des Sportheims bekomme einen neuen Anstrich. Der größte Akt stehe mit der Sanierung der sanitären Anlagen in den Jahren 2020/2021bevor, teilte der Vorsitzende mit.Schatzmeisterin Silvia Wolf verwies auf ein Minus im Spielbetrieb, das allerdings durch die Bewirtungen ausgeglichen wurde. Zuletzt wurde ein positiver Kassenstand erwirtschaftet. Die Kassenprüferinnen Lydia Trumpp und Uschi Ilzhöfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Leiterin der Damengymnastikgruppe „Montagsdamen“, Christel Pfeiffer, gab bekannt, dass sich die Mitglieder 18 Mal zur Gymnastik getroffen haben. Mit Wehmut teilte sie mit, dass zurzeit nur noch vier aktive Frauen der Gruppe angehören und deshalb beschlossen wurde, diese aufzulösen.

Die Leiterin der Gymnastikabteilung „Donnerstagsdamen“ Iris Ilzhöfer, gab bekannt, dass die Abteilung seit 37 Jahren bestehe. 13 aktive Frauen nehmen an den Gymnastikstunden wöchentlich teil. Es werde unter anderem Pilates, Aerobic, und Gymnastik unter der Leitung von Kornelia Kratzer und Silvia Wolf angeboten. In den Sommermonaten wurde gewalkt. Melanie Künkel gab danach, in Abwesenheit von Selina Stark, Leiterin der „Ramba-Zamba-Gruppe“, bekannt, dass sich zehn „Mädels und Jungs“ wöchentlich zum Sport im Sportheim trafen.

Verstärkung für die Mannschaft

Fußballabteilungsleiter Jürgen Ilzhöfer informierte, die 1. Mannschaft habe in der Kreisklasse B 2, Saison 2017/2018, den 8. Tabellenplatz erreicht, die zweite Mannschaft, Spielgemeinschaft mit VfB Sennfeld III/SV Roigheim III, in der Kreisklasse B 1 ebenfalls den 8. Platz. Zurzeit belege die 1. Mannschaft den 7. Tabellenplatz. Die Trainingsbeteiligung sei im Schnitt mit 14 Mann sehr gut. Die zweite Mannschaft stehe in ihrer Klasse zurzeit auf dem 10. Platz. Der Abteilungsleiter freute sich, dass Christoph Kunkel vom TSV Oberwittstadt (Landesliga) wieder zum SV zurückkehre und die Mannschaft verstärke. Ein Trainerwechsel bei der 1. Mannschaft finde im Sommer statt. Weiter brachte Ilzhöfer den Schiedsrichtermangel zur Sprache.

Die AH-Mannschaft wird von Michael Stark geleitet. Drei Spiele wurden durchgeführt, das Training findet im zweiwöchigen Rhythmus statt. Ilzhöfer informierte über vielfältige Aktivitäten, zum Beispiel den Stammtisch, die Mithilfe bei der „Kerwe“ und Mäharbeiten sowie über mehrere Wanderungen.

Auf Antrag von Ortsvorsteher Dieter Stahl wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Er übermittelte die Grüße von Ortschaftsrat und Einwohnern. Der SV sei der größte Verein in der Gemeinde und am gesellschaftlichen Leben wesentlich beteiligt. Er dankte allen für ihr ehrenamtliches Engagement. Das Spiel sei allerdings nach dem Spiel noch nicht beendet, das sei das Schöne.

Ehrungen

Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurde Beate Kraft geehrt, für 40 Jahre: Albert Trumpp und für 50 Jahre Achim Zimmermann und Ulrich Ilzhöfer. Unter großem Applaus wurden die letzten vier Frauen der „Montagsgymnastik“ verabschiedet. Vorsitzende Kratzer dankte Christel Pfeiffer, die 37 Jahre lang die Gymnastikgruppe mit großem Engagement „beturnt“ habe. Ruth Ilzhöfer wurde zum Ehrenmitglied ernannt, da sie sich 37 Jahre um die Gymnastikgruppe kümmerte und anfangs die Abteilungsleitung innehatte.

Bürgermeister Klaus Gramlich übermittelte die Grüße des Gemeinderats und der Bürger der Stadt Adelsheim. „Hier beim SV wird Gemeinschaft gelebt und das gesellschaftliche Leben mitgestaltet. Wenn sich junge Menschen, wie Vorsitzender Marcell Zimmermann zum Ehrenamt bekennen, finde ich dies sehr gut“, stellte das Stadtoberhaupt fest. Weitere Grußworte entboten Günter Trumpp (evangelischer Kirchenchor), Claudia Steiner (Gesangverein), Gerhard Zimmermann (Bulldogfreunde), Patrick Schneider (Feuerwehr) und Sven Schwarzer (VfB Sennfeld), der die Kooperation mit der zweiten Mannschaft des SV Leibenstadt als Erfolg bezeichnete. jüh

