Areal bietet viele Möglichkeiten für Schüler und auch für Lehrer

Adelsheim.Eine mehrköpfige Kommission besuchte das Eckenberg-Gymnasium (EBG) und das Landesschulzentrum für Umwelterziehung (LSZU), um sich über das etablierte und landesweit bekannte Schulgartenkonzept zu informieren.

Dieser Besuch bildet den Abschluss der durch die Landesregierung ausgelobten dritten Schulgarteninitiative im Schuljahr 2018/ 2019.

Ziel ist es, die Weiterentwicklung der Schulgartenarbeit im Land zu dokumentieren und zu unterstützen, aber auch Anreize zu schaffen Schulgärten neu anzulegen oder wiederzubeleben.

Das LSZU engagiert sich seit seiner Gründung im Bereich der Schulgartenarbeit in Baden-Württemberg und hat sich zu einem „Leuchtturm“ rund um das Thema entwickelt.

Die Kommission bestehend aus Gerhard Sorg und Isabelle Kokula vom Landratsamt Karlsruhe, Jeanette Schweikert von der Gartenakademie Baden-Württemberg und Sabrina Frieß von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg wurde von Theo Prestel im Namen der Schulleitung begrüßt. Christian Puschner informierte bei einer Begehung des Geländes über die Gesamtkonzeption und die Entwicklungen seit der Teilnahme an der letzten Schulgarteninitiative vor drei Jahren – seither hat sich vieles getan.

Bienenstand instandgesetzt

Der Honigbienenstand wurde instand gesetzt und mit vier Wirtschaftsvölkern belegt. Hier finden jetzt regelmäßig Führungen für interne und externe Schulklassen statt. In diesem Zusammenhang ist auch die Erarbeitung einer Stationsarbeit, die Etablierung einer artenreichen Blumenwiese und das Anlegen eines neuen Bienenweidelehrpfades zu nennen. Auch im Schulgarten selbst hat sich sehr viel verändert – so wurde die Beeteinfassung erneuert, ein neues Beerenbeet in Kooperation mit dem Obst- und Gartenbauverein Osterburken gestaltet und weitere Sitzmöglichkeiten erstellt. Derzeit ist ein neuer Brotbackofen im Bau, um das alte Bäckerhandwerk erfahr zu machen. Die FÖJ’lerin Nadja Schneider und einige Schüler der Schulgarten-AG berichteten der Kommission zudem über ihre vielseitigen Projekte im Jahresverlauf.

Wichtige Fortbildungseinrichtung

Die Kommissionsmitglieder waren sichtlich fasziniert von den zahlreichen Arbeitsmöglichkeiten im Schulgarten und auf den Außenflächen. Sie betonten die wichtige Stellung des LSZU im Land als Lernort für Schüler, aber zugleich als Fortbildungseinrichtung für Lehrer aller Schularten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019