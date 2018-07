Arne Friedrich übergab die Meisterschale

Anzeige

Mit Fußball zurück in Gesellschaft

Bei den Frauen ging der Siegerpokal an die JVA Zweibrücken aus Rheinland-Pfalz. Zweiter wurde das Team der JVA Iserlohn aus Nordrhein-Westfalen.

„Ich bin heute sehr gerne hierhergekommen, denn jeder von Euch hat eine zweite Chance verdient“, betonte Arne Friedrich und appellierte an seine Zuhörer: „Ich will euch nicht belehren, aber es geht im Leben um Disziplin und darum, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Nutzt die vielfältigen Möglichkeiten, die euch in den Haftanstalten auf eurem Weg zurück ins Leben geboten werden.“ Die Aktiven aus neun Bundesländern nehmen in der jeweiligen Justizvollzugsanstalt an der Initiative „Anstoß für ein neues Leben“ teil, die von der Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und der Bundesagentur für Arbeit gemeinsam mit den jeweiligen Justizeinrichtungen und den DFB-Landesverbänden sowie weiterer Partner umgesetzt wird.

Dabei bereiten sich die Inhaftierten in den Kategorien „Fußball“, „Arbeit/Beruf“ und „Soziales“ auf die Zeit nach der Haft vor. Das Turnier um den Sepp-Herberger-Pokal bildet den jährlichen sportlichen Höhepunkt.

Die JVA Adelsheim holte beim zehnten Turnier der bundesweiten „Jugendstrafvollzugsmeisterschaft“ die Siegertrophäe erneut nach Baden-Württemberg, exakt fünf Jahre nach dem gleichen Erfolg im Juni 2013 am gleichen Ort. „Den Adelsheimern muss die Berliner Luft guttun“ zogen die Verantwortlichen ihr Resümee.

Wichtige Initiative

„Wir sind der Sepp-Herberger-Stiftung extrem dankbar für Ihr Engagement“, unterstrich Dr. Dirk Behrendt.

„Anstoß für ein neues Leben‘ ist eine wichtige Initiative, mit der wir die jungen Menschen erreichen können, die uns anvertraut sind“, so der Berliner Justizsenator.

Disziplin, Ehrgeiz, Teamgeist

Bei der Veranstaltung aktiv als Schiedsrichter mit dabei war Bernd Becking, der Leiter der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit: „Der Sport kann viel vermitteln und entwickeln: zum Beispiel Disziplin, Ehrgeiz, Teamgeist, Freude am Erfolg. Wer das erkennt, hat das Spiel schon halb gewonnen“, so Becking.

Teilnehmer beim Turnier 2018 in Berlin waren die Anstalten der JSA Berlin; JVA Wuppertal-Ronsdorf (Nordrhein-Westfalen); JVA Heinsberg (Nordrhein-Westfalen); JVA Adelsheim (Baden-Württemberg), SG JVA Vechta / JA Hameln (Niedersachsen); SG JVA Neuburg-Herrenwörth / JVA Ebrach (Bayern); JA Schleswig (Schleswig-Holstein); JA Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern). Beiden Frauenteams waren die JVA für Frauen Berlin;, die JVA Iserlohn (Nordrhein-Westfalen), die JVA Köln (Nordrhein-Westfalen) und die JVA Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) dabei.

