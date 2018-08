Artenvielfalt ein Thema

Adelsheim/Osterburken.Um dem Artenrückgang in Baden-Württemberg aktiv entgegenzuwirken und einen Beitrag zur Förderungen der biologischen Vielfalt zu leisten, hat die Landesregierung im Dezember 2017 das „Sonderprogramm zur Stärkung der biologischen Vielfalt“ ins Leben gerufen.

Das Ministerium für Verkehr möchte im Rahmen des Sonderprogramms durch ein Maßnahmen- und Förderprogramm unter anderem die Artenvielfalt im „Straßenbegleitgrün“ erhöhen. Dazu werden ausgewählte Grasflächen an Straßen, die bisher gemulcht werden, durch zweimalige Mahd und Abfuhr des Schnittgutes ausgehagert.

Der Minister für Verkehr und Infrastruktur in Baden-Württemberg, Winfried Hermann, will sich am morgigen Donnerstag um 10.30 Uhr im Rahmen eines Vor-Ort-Termins ein Bild von den Aushagerungsmaßnahmen machen und weitere Maßnahmen des Verkehrsministeriums im Rahmen des Sonderprogramms vorstellen. Um 10.30 Uhr wird er am Ostportal des Eckenbergtunnels zwischen Osterburken und Adelsheim erwartet.

