Auf Bürgerbaustellen in Leibenstadt weiter viel zu tun

Leibenstadt.Zu der wichtigsten Sitzung des Jahres, der Haushaltssitzung, bei der die Beratung und Entscheidung über einzelne Leibenstadter Vorhaben zur Finanzierung im städtischen Haushalt für das Jahr 2019 im Mittelpunkt stand, begrüßte Ortsvorsteher Dieter Stahl neben Bürgermeister Klaus Gramlich auch zahlreiche interessierte Mitbürger.

Schäden an Schotterwegen

Zunächst hatte der Ortschaftsrat über einen Antrag auf das Pachten eines gemeindeeigenen Obstbaumgrundstückes zu entscheiden. Nach kurzer Beratung wurde die Verwaltung unter Beachtung der sachgerechten Hege und Pflege des Baumbestandes gebeten, den entsprechenden Pachtvertrag abzuschließen.

Nachdem heftige Unwetter und Starkregenfälle in diesem Jahr zu großen Schäden an den Schotterwegen auf Leibenstadter Gemarkung führten, hat sich das Gremium bereits intensiv mit der Schadensbehebung befasst. Insbesondere in den Steillagen ist dringende Instandsetzung erforderlich. So sollen nach dem Willen der Ortschaftsräte im kommenden Jahr der „Sennfelder Weg“ und der „Märzengrundweg“ durch den Einsatz eines Fräszuges wieder hergestellt werden. Die endgültige Entscheidung über die Wegesanierung im Bereich der „Katzenäcker“ muss wegen fehlender Zustimmung betroffener Grundstückseigentümer zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

Der Hochwasserschutz wurde in diesem Jahr zum Dauerthema in den Sitzungen des Ortschaftsrates. Auf Grund der ständigen Überflutungsgefahr der zentralen Ortslage bei Starkregen sprach sich das Gremium für mehrere Einzelmaßnahmen aus, die alle der Wasserrückhaltung dienen sollen. Als erste dieser Vorhaben soll im nächsten Jahr der „Heidelsgraben“ im Bereich der „Scheuerwiesen“ aus seinem Beschleunigungsbett befreit werden und durch Verlegen und Renaturierung nach den Grundsätzen einer naturnahen Gewässerunterhaltung mit angrenzender Retentionsfläche wieder für einen normalen Wasserabfluss sorgen. Nach ausführlicher Beratung wurde die Finanzierung im Haushaltsplan 2019 vorgeschlagen, wobei der Großteil der anfallenden Kosten durch ehrenamtliche Gemeinschaftsleistung eingespart werden soll.

LED-Technik vorgeschlagen

Nachdem die Störanfälligkeit der Leibenstadter Straßenbeleuchtung deutlich zugenommen hatte, diskutierten die Räte die technischen Möglichkeiten, um im Zuge des anstehenden Instandsetzungsaufwandes auch dem Grundgedanken der Optimierung, der Kostensenkung bei steigenden Energiekosten gerecht zu werden.

Vorgeschlagen wurde daher nach intensiver Beratung die Umrüstung der vorhandenen Leuchten auf moderne und sparsame LED-Technik. Aus Kostengründen sollen unter Berücksichtigung der Finanzierungsmöglichkeit mehrere Abschnitte gebildet werden.

Für die Umsetzung im Jahr 2019 wurde diese Änderung für den Bereich der „Unterkessacher Straße“ und an zentralen Punkten in der Ortslage vorgeschlagen.

Im Rahmen der Unterhaltung öffentlicher Gebäude sollen auf Grund von Sicherheitsmängeln und Hochwasserschäden die Zugänge zum Dorfgemeinschaftshaus in ehrenamtlicher Eigenleistung der Bürgerschaft saniert und neu gestaltet werden.

Die bereits seit einigen Jahren laufende Neuanlage öffentlicher Grünflächen zur Aufwertung des Ortsbildes und zur Verbesserung der Straßenraumgestaltung soll im nächsten Jahr mit der Pflanzung einer Baumreihe entlang des „Hesselweges“ im oberen Zufahrtsbereich zum Sportgelände fortgesetzt werden. Auch diese Arbeiten werden wieder ehrenamtlich durchgeführt.

Nach der Erneuerung der Friedhofsmauer und der Neuerschließung des alten Grabfeldes kann diese Bürgerbaustelle im nächsten Jahr mit der Herstellung der Pflasterflächen und seitlicher Rabattenabgrenzung endgültig fertiggestellt werden.

Danach können auch in diesem Friedhofsteil die einzelnen Grabarten wieder zur Belegung freigegeben werden. Der letzte Tagesordnungspunkt, das Anmelden der Haushaltsmittel für 2019, konnte durch das Gremium relativ schnell und unspektakulär erledigt werden.

Nachdem Bürgermeister Klaus Gramlich einige Informationen zur Finanzlage der Stadt gegeben und die gute Einnahmeentwicklung in den letzten Jahren den anstehenden Großprojekten, insbesondere in der Kernstadt Adelsheim, gegenübergestellt hatte, waren sich die Mitglieder des Ortschaftsrates nach kurzer Beratung darüber einig, ausschließlich die aufgezeigten Maßnahmen zur Erhaltung öffentlicher Gebäude, Anlagen und des Wegenetzes unter ehrenamtlicher Einbindung der Bürger für die Finanzierung im Haushaltsplan 2019 vorzuschlagen.

Nach dieser Entscheidung bedankte sich Bürgermeister Klaus Gramlich bei den Leibenstadtern für ihre moderate Vorhabenliste und ihr vorbildliches Verhalten bei der Weiterentwicklung ihres Heimatortes.

